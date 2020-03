Possible fin de la pandémie en juillet ou août aux États-Unis selon Trump

Washington | Donald Trump a appelé lundi les Américains à éviter tout rassemblement de plus de 10 personnes afin de tenter de contenir l’épidémie de nouveau coronavirus, qui pourrait selon lui prendre fin en juillet ou en août aux États-Unis.

«Mon administration recommande que tous les Américains, y compris les plus jeunes et en bonne santé (...) évitent les regroupements de plus de 10 personnes», a déclaré le président des États-Unis lors d’une conférence de presse depuis la Maison-Blanche.

«Il me semble que si nous faisons un très bon travail (...) les gens parlent de juillet, août, quelque chose comme ça», a-t-il ajouté, interrogé sur la durée de l’épidémie.

En passe de connaître une récession?

Une récession est possible aux États-Unis à cause de la pandémie de coronavirus, a indiqué M. Trump.

Interrogé sur la question, le président a répondu: «C’est peut-être possible». «Nous ne pensons pas en termes de récession. Nous pensons en termes de virus», a-t-il ajouté.