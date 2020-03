Que feront les Bernie Bros maintenant?

Le débat d’hier représentait le dernier espoir pour la campagne de Bernie Sanders. Joe Biden a offert une performance plus qu’honnête et il a volé la vedette sur les réseaux sociaux en confirmant qu’il choisirait une femme comme colistière.

Je ne serais pas le moindrement étonné si Sanders annonçait son retrait après les résultats de mardi soir. Biden est le grand favori dans les quatre États qui se prononcent et son avance, déjà très solide, deviendra insurmontable. L’attitude et les mots choisis par Bernie seront alors d’une importance cruciale pour l’unité du parti.

Le sénateur du Vermont n’a jamais été très proche du Parti démocrate et on se souvient du résultat de la campagne 2016. Cependant, tous les démocrates se serrent les coudes cette année, et rarement a-t-on présenté un front aussi uni. Il ne manque que le soutien vigoureux de celui qui n’est pas reconnu pour sa capacité à jouer en équipe ou à faire des compromis.

Même si Bernie Sanders devait éventuellement livrer un message de ralliement fort et sans équivoque, il faudrait encore espérer que ses partisans les plus farouches, les Bernie Bros, se soumettent à un deuxième résultat décevant pour leur héros. Tout comme Sanders, les Bernie Bros ne sont pas des démocrates, mais des membres d’un mouvement qui espéraient utiliser le véhicule démocrate pour lancer leur révolution.

Si les Bernie Bros sont dépeints de manière caricaturale par quelques médias, dans les faits ils ne sont pas plus violents ou agressifs que les plus farouches partisans des autres candidats démocrates ou ceux de Donald Trump. Je ne dis pas que quelques-uns n’ont pas exagéré, mais ce n’est pas ce qui devrait retenir l’attention. Là où les craintes des démocrates sont fondées, c’est que plusieurs Bernie Bros refuseront de se rallier. On rapportait même hier que certains préféreraient s’abstenir, même si leur attitude devait entraîner un second mandat du président actuel.

À quel point les stratèges démocrates doivent-ils se méfier? Il est bien difficile de quantifier le risque. Joe Biden divise moins qu’Hillary Clinton et il fait déjà mieux qu’elle dans le circuit des primaires. Les sondages indiquent que les démocrates le perçoivent comme le meilleur candidat pour détrôner Donald Trump.

Non seulement Biden regroupe les démocrates, mais les indécis et les républicains déçus de la performance de Donald Trump envisagent de l’appuyer au moins pour une élection, le temps de ramener un peu de stabilité dans le pays.

Les stratèges démocrates font donc le pari que le nombre d’appuis que rapporte la candidature de Joe Biden surpassera les pertes potentielles encourues par une défaite de Bernie Sanders.

Si je partage cette estimation des stratèges, je rappelle malgré tout que la dernière élection s’est jouée dans trois États et que la marge de victoire était de moins de 1%. La marge d’erreur demeure très mince pour le candidat démocrate. Dans un monde idéal, au lieu de rester à la maison, les Bernie Bros seraient plus nombreux à appuyer Biden le 3 novembre. Répondront-ils à l’appel de leur gourou?