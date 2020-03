Tom Hanks sorti de l’hôpital après avoir été déclaré positif au coronavirus

GOLD COAST | Tom Hanks est sorti de l’hôpital australien où il avait été placé en isolation après avoir été testé positif au coronavirus la semaine dernière, mais sa femme, Rita, reste hospitalisée, ont indiqué mardi des responsables australiens.

• À lire aussi: Tom Hanks et sa femme atteints du coronavirus

L’acteur américain aux multiples Oscars était sur la Gold Coast, près de Brisbane (centre-est de l’Australie), pour tourner un film biographique sur Elvis Presley réalisé par l’Australien Baz Luhrmann, quand les deux hommes âgés de 63 ans ont contracté la maladie.

Quant à Rita Wilson, chanteuse et auteure, elle avait donné des concerts à Sydney et à Brisbane avant d’être testée positive à la COVID-19. Les autorités australiennes sont à la recherche des personnes qui ont été en contact avec le couple et qui pourraient avoir été contaminées.

L’Australie a recensé jusqu’ici près de 400 cas confirmés de coronavirus, dont cinq ont succombé à la maladie.

Tom Hanks et sa femme avaient publié sur les réseaux sociaux des messages concernant leur contamination à la COVID-19, remerciant les personnes qui les ont aidés et appelant leurs admirateurs à suivre les conseils des experts pour éviter de contracter la maladie.

Tom Hanks serait retourné dans le penthouse sur la Gold Coast où le couple séjournait depuis l’arrivée de l’acteur pour préparer le film avec Baz Lurhmann.