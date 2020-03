Un Américain contraint de faire don des milliers de flacons de gel désinfectant qu’il voulait vendre

Washington | Un Américain ayant acheté 17 700 bouteilles de gel désinfectant Purell qu’il comptait revendre sur internet a finalement fait don de sa cargaison après que son histoire, publiée dans les médias, a fait scandale et mené la justice à ouvrir une enquête.

Matt Colvin, habitué des ventes sur les sites marchands, avait flairé les bonnes affaires au début de l’épidémie du nouveau coronavirus aux États-Unis. Avec son frère Noah, il avait acheté plusieurs milliers de lots de gel désinfectant et de lingettes dans les supermarchés du Tennessee, d’où il est originaire, et du Kentucky voisin.

Il avait revendu une partie de sa cargaison sur Amazon et eBay, avec un gain substantiel à la clé. Mais le géant du commerce en ligne a suspendu son compte, l’avertissant que la spéculation était illégale, et il s’était retrouvé avec la majorité de son stock invendable.

La propagation du Covid-19 a entraîné entre temps une ruée sur les produits désinfectants et de nombreux magasins dans le pays ont connu des ruptures de stock.

Son histoire, racontée samedi par le New York Times, a provoqué la colère des lecteurs, des internautes et des autorités des deux États, alors que le virus a infecté plus de 3700 personnes et fait au moins 68 morts dans le pays.

«Cela n’a jamais été mon intention de garder des fournitures médicales de première nécessité hors de portée des gens qui en avaient besoin», a-t-il dit au quotidien new-yorkais, soulignant qu’il avait reçu de nombreuses menaces de mort.

Il a fait don dimanche des deux-tiers de son stock afin qu’il soit distribué gratuitement à travers le Tennessee, a rapporté le New York Times.

Après avoir perdu sa licence de vendeur sur Amazon et eBay, il fait aussi face à de possibles poursuites de la part de la justice du Tennessee et du Kentucky.

«Nous ne tolérerons pas la spéculation sur les prix en ces temps de besoins exceptionnels et nous prendrons des décisions fortes pour l’empêcher», a indiqué le procureur général du Tennessee Herbert Slatery dans un communiqué.

Comme d’autres États américains, le Tennessee a été placé en «état d’urgence» et interdit la vente à un prix excessif de produits comme la nourriture, l’essence ou le matériel médical.