Une agence met en place un service pour ramener des snowbirds de la Floride

Une agence de voyages québécoise a mis en place un service de navettes entre la Floride et le Québec pour venir en aide aux nombreux snowbirds de la Floride à la recherche d’un moyen pour rentrer au Québec alors que les autorités les avisent fortement de revenir, en raison de la pandémie de COVID-19.

Expression Voyages, une entreprise de Magog, en Estrie, spécialisée dans les voyages de groupes, s’est associée au transporteur Bell-Horizon pour ramener par autocar en 24 heures les snowbirds intéressés par son service.

«Des milliers de Québécois veulent revenir au pays mais font face à de nombreuses difficultés de transport, ont précisé Expression Voyages et Bell-Horizon dans un communiqué distribué dans les médias sociaux et les médias traditionnels depuis dimanche. Une cinquantaine d’autobus seront à la disposition des «snowbirds» qui souhaitent profiter d’un service rapide, à moindre coût, tout en évitant les aéroports et les soucis.»

Les premiers départs, qui devraient avoir lieu au cours des prochains jours, se feront de Fort Lauderdale, Hollywood et Hallandale. D’autres villes s’ajouteront.

Jointe au téléphone par l’Agence QMI, Sophie Tessier, conseillère en voyages, Amérique du Nord et international, chez Expression Voyages, a indiqué que le prix de base du trajet de la Floride au Québec a été fixé à 499 $ CAN par personne, plus les taxes, mais pourra «varier en fonction de l’endroit où on va les prendre».

«Nous aurons de 20 à 30 personnes par autocar maximum parce que nous avons décidé d’enlever des places, d’espacer les passagers dans l’autocar, pour assurer une distance entre eux», a ajouté Mme Tessier, soulignant qu’un guide sera présent dans chaque véhicule pour s’assurer de l’application des mesures sanitaires nécessaires. «Nous allons, par exemple, nous assurer d’avoir des masques le plus possible», a dit Mme Tessier.

«C’est notre spécialité les voyages de groupe, ça a été facile pour nous [d’organiser ce nouveau service]», a affirmé la conseillère en voyages.