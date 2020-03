Une solidarité douteuse

« Je suis heureux qu’on aide financièrement les placiers et les vendeurs dans les concessions du Centre Bell, mais le Canadien pourrait aussi se montrer solidaire de ses employés qui travaillent à temps plein et qui se donnent corps et âme. »

Il y a de la grogne dans les murs du Centre Bell en cette période de crise sans précédent avec la pandémie de la COVID-19.

Jeudi dernier, Gary Bettman et les dirigeants de la LNH ont annoncé la suspension des activités pour une période indéterminée. Cette même journée, les employés se préparaient pour un match contre les Sabres de Buffalo à Montréal.

Avec l’annulation de la rencontre, les employés sont rentrés à la maison jeudi soir et ils ont été invités à faire du télétravail le vendredi. En fin de journée vendredi, ils ont reçu comme indication de rester à la maison pour les deux prochaines semaines. La mauvaise surprise est survenue avant le début de la fin de semaine.

Les cadres des différents départements de l’équipe ont parlé à leurs employés pour leur expliquer la prochaine consigne. Pour obtenir une rémunération lors des deux prochaines semaines, les employés devront piger dans leur banque de temps et de congés.

Le CH calcule sa banque de congé du 1er mai au 30 avril. À cette période de l’année, plusieurs employés de l’équipe ont pratiquement vidé leur banque de congés annuels ou flottants.

Si un employé n’avait pas dix jours de congé à sa disposition, ce qui lui donne deux semaines de salaire, l’organisation l’invitait à utiliser des congés pour la saison 2020-2021.

« Nous comprenons qu’il s’agit d’une situation exceptionnelle, mais il n’y a personne qui veut prendre des vacances en ce moment », a indiqué un employé du Groupe CH au Journal. « Nous avons aussi des vies familiales à gérer avec la fermeture des écoles et des garderies. C’est un stress qui se rajoute. »

Il y a un possible litige à ce sujet. L’employeur peut être en droit d’imposer des vacances à ses employés, mais il devrait le faire avec un préavis de quatre semaines. Le Journal a consulté des responsables des ressources humaines à ce sujet. Techniquement, le Canadien ne force pas ses employés à toucher à ses vacances. Un employé pourrait garder ses jours en banque sans toutefois recevoir de rémunération.

Dans le néant

Il y a une certitude. La saison de la LNH ne reprendra pas d’ici deux semaines.

À la conclusion de la prochaine quinzaine, les employés permanents du Groupe CH n’ont aucune idée des prochaines directives.

Il n’y a toujours pas eu de communiqué officiel de la part des ressources humaines ou des hauts dirigeants de l’équipe pour rassurer les employés en rapport aux prochaines étapes.

Le Canadien a invité certains départements à faire du télétravail, mais ce n’est pas une réalité possible pour toutes les sphères de l’entreprise.

Les joueurs s’en mêlent

Dimanche, le CH a offert un programme d’aide à ses 1200 employés à l’événement (placiers, travailleurs à la restauration et agents de sécurité) du Centre Bell et de la Place Bell. Les employés ayant droit à des prestations d’assurance-emploi recevront une compensation qui leur permettra de gagner 95 % du salaire prévu pour les quatre matchs annulés au Centre Bell ou les huit rencontres annulées à la Place Bell.

Les employés qui ne sont pas admissibles à l’assurance-emploi obtiendront pour leur part 75 % de leur salaire prévu. Lundi, le Tricolore a annoncé qu’il n’y aurait aucune perte financière pour les employés à l’événement puisque les joueurs du CH verseront les sommes manquantes.

« C’est une très belle initiative de la part des joueurs d’aider les employés à l’événement, mais je demeure convaincu qu’ils ignorent la réalité des employés à temps plein de l’équipe, a dit une source. Ils ne doivent pas se douter qu’on nous demande de prendre des vacances pour recevoir notre prochaine paye. »

En fin de soirée, Paul Wilson, le vice-président principal aux communications et affaires publiques pour le Groupe CH, a réagi à la directive envoyée aux employés permanents, voulant qu’ils utilisent leurs congés pour recevoir leur prochaine paye.

« Nous sommes fiers de l’aide apportée à nos employés à l’événement, a dit Wilson, informé de cette décision par Le Journal. Nous visons tous une situation sans précédent qui évolue d’heure en heure. Nous sommes déterminés à faire ce qu’il faut et prendre les bonnes décisions dans les circonstances. Nous ne ferons aucun autre commentaire à ce sujet. »