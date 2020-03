Attention au "bozovirus" !

On parle beaucoup du coronavirus mais une autre pandémie menace la planète : une virulente épidémie de bozovirus frappe fort.

Sont atteints de bozovirus :

-Ceux qui se présentent à l’aéroport Trudeau le 17 mars 2020 et se plaignent que leur vol pour Cuba est annulé. Puis se plaignent que leur agence de voyage ne les a pas prévenus que ce n’était pas une bonne idée d’aller à Cuba en pleine pandémie.

-Ceux qui sont malades et qui vont travailler quand même sous prétexte que « tsé, faut bien que je gagne ma vie » même si ça peut signifier que leurs collègues vont affaiblir leur système immunitaire.

-Ceux qui appellent le 911... parce qu’ils n’ont plus de papier de toilette https://thehill.com/blogs/blog-briefing-room/news/487968-oregon-police-department-urges-people-to-stop-calling-for-911

-Ceux qui se présentent à l’aéroport Trudeau et déclarent aux journalistes : « On n’était pas au courant pour le coronavirus, on regarde jamais les nouvelles ».

-Ceux qui accueillent leur famille à l’aéroport en se faisant des grosses bises et des câlins.

-Ceux qui pensent que parce qu’ils utilisent des huiles essentielles ou prennent des suppléments de vitamines ou de vinaigre de cidre de pommes, ils ne pogneront pas le coronavirus.

-Ceux qui se réunissent par dizaines dans une église pour prier Dieu de ne pas leur envoyer le coronavirus et qui sont tout surpris que Dieu leur ait envoyé le coronavirus. (Comme le maire de Nice)

-Ceux qui sont trop analphabètes pour comprendre que dans le mot « distanciation » il y a le mot DISTANCE !

-Ceux qui sont plus attristés de la fin des tournages de District 31 que de la fin des visites dans les résidences pour personnes âgées.

-Ceux qui commencent leurs phrases par : « J’ai le droit... ».

-Ceux qui sont en affaires et qui pensent plus à leur santé financière qu’à la santé de leurs clients.

- Ceux qui reviennent de voyage et mentent au personnel soignant.

-Ceux qui font croire aux services de garde d’urgence réservés aux parents travaillant en santé et en services essentiels que leur job à eux est « essentielle ».

-Ceux qui pensent que leur argent va les protéger du coronavirus.

-Ceux qui continuent de fréquenter les clubs échangistes... en se rassurant du fait que des contenants de Purell sont placés à l’entrée, comme ce club de swingers de Glasgow en Écosse. https://www.glasgowtimes.co.uk/news/18305445.glasgow-swingers-club-cjs-promises-continue-parties-despite-covid-19-fears/

-Ceux qui arrivent ici en touristes et se promènent dans les rues de Montréal ou Québec et refusent de se mettre en isolement volontaire sous prétexte que « ben, on l’a payé cher ce voyage-là ».

-Et enfin, sont gravement atteints du bozovirus, tous ceux qui trouvent plus important de faire provision de papier de toilette que d’empathie.