Au Pérou avec un bébé de 8 mois

Un couple de Québec avec un bébé de 8 mois déplore n’avoir eu aucune chance pour revenir au Canada, alors que le Pérou a abruptement fermé ses frontières.

« Si jamais mon bébé tombe malade, je veux qu’il ait accès à des soins. On comprend le contexte mondial, on veut juste revenir et être à la maison pour vivre notre quarantaine en sécurité, s’inquiète Yani Ducasse-Hathi, qui se trouve dans la ville d’Arequipa avec son conjoint Alexandre Kelley et bébé Léo. Tout a fermé en moins de 24 heures, on n’a eu le temps de rien faire. »