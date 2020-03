Ces athlètes à la recherche de nouveaux défis

C’est maintenant officiel: Tom Brady quittera les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et portera de nouvelles couleurs au moment d’amorcer la prochaine saison de la NFL.

Le nom du quart-arrière s’ajoute ainsi à une abondante liste d’athlètes qui se sont lancé tardivement en quête de nouveaux défis après avoir représenté pendant des années une seule et même équipe.

Guy Lafleur

Photo d'archives

Les exemples ne manquent pas près de chez nous. Le premier nom qui vient en tête est le légendaire Guy Lafleur.

Après avoir disputé les 14 premières saisons dans la Ligue nationale de hockey (LNH) avec le Canadien de Montréal, le démon blond a décidé de prendre sa retraite à la suite d’une mésentente avec son entraîneur-chef et ancien coéquipier Jacques Lemaire et du refus de son directeur général Serge Savard de l’échanger.

Après trois saisons loin des patinoires et son intronisation au Temple de la renommée, Lafleur est revenu au jeu avec les Rangers de New York en 1988, puis les Nordiques de Québec lors des deux campagnes suivantes.

Il s’agissait certainement d’une façon pour Lafleur de boucler la boucle, lui qui avait disputé son hockey junior avec les Remparts de Québec.

Raymond Bourque

Photo d'archives, REUTERS

À l’instar de Lafleur, Brady n’a plus grand-chose à prouver. Après tout, Lafleur a gagné cinq coupes Stanley et Brady six Super Bowl. Les deux athlètes ont également été nommés joueur par excellence plus d’une fois.

Pour d’autres toutefois, tels que le défenseur québécois Raymond Bourque, la situation était totalement différente. Après 20 saisons avec les Bruins de Boston, Bourque n’avait en effet jamais mis la main sur la coupe Stanley.

Échangé à l’Avalanche du Colorado quelques mois avant son 40e anniversaire en 2000, l’arrière a finalement réalisé le rêve de tous les hockeyeurs en soulevant le trophée l’année suivante.

Emmitt Smith

Photo d'archives, REUTERS

Brady ne sera pas le seul à clore sa carrière dans la NFL avec un nouveau chapitre. Le meneur de tous les temps au niveau des gains par la course de la NFL Emmitt Smith a également changé d’équipe avant la retraite.

Après avoir porté les couleurs des Cowboys de Dallas pendant 13 ans, raflant trois Super Bowl au passage, le porteur de ballon a demandé d’être libéré. Il a ensuite disputé deux saisons avec les Cardinals de l’Arizona avant d’accrocher ses crampons

Michael Jordan

Photo d'archives, REUTERS

Parmi tous les changements d’équipe qui ont marqué les esprits, il n’y a nul doute que celui de Michael Jordan figure au sommet.

Annonçant sa retraite de la NBA en 1993 quelques mois après l’assassinat de son père, Jordan a effectué un retour en acceptant un contrat avec... les White Sox de Chicago, dans le baseball majeur.

S’il n’est jamais parvenu à se frayer un chemin jusqu’au meilleur circuit de baseball au monde, Jordan a disputé 127 matchs au niveau AA avec les Barons de Birmingham, montrant une moyenne au bâton de ,202 en 1994. Il avait alors frappé trois circuits.

Cette excursion dans le monde du baseball n’a duré qu’une saison, et Jordan a renfilé dès l’année suivante le maillot des Bulls de Chicago. Après une deuxième retraite en 1998, il est revenu, cette fois avec les Wizards de Washington, pour deux campagnes.

Michael Schumacher

Photo d'archives, AFP

Lorsqu’on évoque le nom de Michael Schumacher, c’est à Ferrari qu’on pense. Après tout, l’Allemand a remporté cinq championnats du monde des pilotes de suite avec l’écurie italienne. Les saisons 2005 et 2006 ont toutefois été celles de Fernando Alonso et de Renault, si bien que le «Kaiser» a annoncé sa retraite.

L’appel de la vitesse n’a toutefois pas tardé à se faire sentir, et l’Allemand s’est pleinement lancé dans l’aventure de Mercedes, qui a effectué un retour en Formule 1 en 2010.

En trois saisons toutefois, le septuple champion n’est jamais parvenu à remonter sur la plus haute marche du podium.