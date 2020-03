Cole Caufield retournera à l’université

L’espoir du Canadien de Montréal Cole Caufield poursuivra vraisemblablement son parcours universitaire la saison prochaine.

Selon ce qu’a rapporté le quotidien Wisconsin State Journal mardi, la 15e sélection au total du plus récent repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) a confirmé son intention à son entraîneur-chef Tony Granato.

La saison de Caufield s’est terminée le 7 mars, lorsque ses Badgers de l'Université du Wisconsin, qui jouent dans la NCAA, ont été vaincus au premier tour éliminatoire par les Buckeyes de l’Université Ohio State.

Caufield a inscrit 19 buts et totalisé 36 points en 36 parties à sa première saison dans la NCAA. Il devrait assumer plus de responsabilités dans la prochaine campagne, puisque ses coéquipiers Alex Turcotte et K’Andre Miller ont tous deux accepté des ententes avec des équipes de la LNH et devraient faire le saut chez les professionnels cet automne.