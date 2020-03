Coronavirus : trois Ukrainiens arrêtés pour le vol de 100 000 masques

Trois hommes soupçonnés d’avoir volé 100 000 masques sanitaires en pleine crise du coronavirus ont été arrêtés par la police en Ukraine, ont annoncé mardi les autorités.

À la fin de la semaine dernière, plusieurs revendeurs de masques ont été agressés par des voleurs qui se sont emparés de leur marchandise, a expliqué le bureau du procureur général ukrainien dans un communiqué.

À chaque fois, des rendez-vous arrangés au préalable entre des revendeurs et de potentiels acheteurs ont été interrompus par l’arrivée en voiture d’un groupe d’hommes portant des objets ressemblant à des armes, ajoute le communiqué.

Selon le procureur général, ces hommes se présentaient comme des membres des forces de l’ordre et demandaient aux personnes présentes de se mettre face contre terre, avant de s’emparer des masques et de quitter les lieux.

Les suspects arrêtés, âgés de 26 à 42 ans, risquent jusqu’à 10 ans de prison. La valeur de la marchandise volée est estimée à un million de hryvnias (environ 50 000 $).

Les masques médicaux sont devenus une denrée rare en Ukraine, qui prend elle aussi des mesures draconiennes pour endiguer l’épidémie du Covid-19. Il est actuellement presque impossible d’en trouver dans les pharmacies et leurs prix se sont envolés dans certains magasins.

L’Ukraine compte actuellement sept cas avérés de coronavirus et un des patients est mort, selon le dernier bilan officiel.

Mardi, tous les établissements publics ont été fermés (cafés, restaurants, lieux culturels, centres commerciaux).

À partir de mercredi, les trois réseaux de métro du pays et les transports inter-régionaux et inter-urbains en car, en train et en avion seront également suspendus.

Plusieurs hommes d’affaires ukrainiens, dont des oligarques, ont annoncé des dons d’équipements médicaux aux hôpitaux pour lutter contre la pandémie en Ukraine, une ex-république soviétique dont le système de santé est largement défaillant.

