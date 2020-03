Coronavirus: les écoles californiennes pourraient rester fermées jusqu’à l’été

Los Angeles | Le gouverneur de Californie a annoncé mardi que les établissements scolaires de son État risquaient de ne pas rouvrir avant les vacances d’été en raison des mesures de lutte contre l’épidémie de coronavirus.

Actuellement, près de 99% des établissements scolaires californiens, soit plus de six millions d’élèves au total, ont été fermés pour plusieurs semaines, a précisé le gouverneur Gavin Newsom lors d’une conférence de presse.

«Je ne peux pas le dire avec certitude, mais je le dis haut et fort: ne vous attendez pas à ce qu’ils rouvrent la semaine prochaine ou dans quelques semaines», a averti M. Newsom.

«Je me préparerais en partant du principe qu’il est très peu probable que beaucoup d’écoles puissent ouvrir avant les vacances d’été», a-t-il lancé aux parents.

Les écoles et lycées américains ferment généralement leurs portes entre la fin mai et la mi-juin pour une rentrée scolaire entre fin août et début septembre.

La Californie a débloqué des fonds d’urgence pour financer l’enseignement à distance des élèves et maintenir les programmes d’aide alimentaire pour les familles défavorisées.

Dans le Nevada voisin, le gouverneur a ordonné mardi soir la fermeture de tous les commerces «non essentiels», en particulier de tous les casinos de Las Vegas et autres établissements de jeux qui ont fait la célébrité de son État.

«Ce n’est pas le moment de faire des soirées pyjamas, des sorties au théâtre ou au stade», a lancé le gouverneur Steve Sisolak. Il a appelé ses concitoyens à rester chez eux autant que possible, à éviter d’être trop nombreux lors des enterrements ou encore à différer les mariages.