Covid-19 : parents, prenez vos responsabilités!

Le Dr Arruda l’a dit, en parlant des ados : «C'est peut-être le temps de reporter nos échanges de produits biologiques à un autre moment donné». C’est pourquoi quand ma fille est venue m’annoncer, catastrophée, que des amis à elle organisent des rencontres dans le dos de leurs parents, c’est-à-dire quand leurs parents travaillent, les cheveux m'ont dressé sur la tête.

Je comprends que l’essence même de l’adolescence c’est de trouver que les adultes capotent, mais notre responsabilité, comme parents, c’est de bien faire saisir à nos ados récalcitrants l’importance d’éviter tout contact non essentiel. C’est certain que c’est difficile à accomplir. Vous aurez droit à des roulements d’yeux et à des soupirs contrariés.

Il est bon de savoir que certains psychologues ayant commenté la crise suggèrent d’impliquer les enfants et les adolescents. On leur explique qu’on a besoin d’eux pour venir à bout de la Covid-19 le plus rapidement possible. Plus efficace parait-il pour les convaincre de la nécessité de rester chacun chez soi.

Parlant de rester chacun chez soi. Je suis effarée de constater que plusieurs parents inconscients continuent à organiser des playdates, à aller chez le coiffeur et à amener leur progéniture à l’épicerie. Je ne mâcherai pas mes mots : vous êtes des irresponsables et vous mettez votre propre santé, celle de vos enfants et celle des autres en péril.

Le gouvernement se tue à nous le dire depuis quelques jours : de grâce, restez chez vous! Est-ce que c’est si difficile que ça? La transmission locale pourrait avoir débuté au Québec comme c’est le cas actuellement en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique. Le dr. Harruda a d’ailleurs précisé que de la contamination locale, il y en a sûrement chez nous.

Ça, ça veut dire que même si vous ne revenez pas de voyages et même si les gens que vous voudriez aller voir non plus, ça se peut que vous soyez infecté par la Covid-19. Ça veut aussi dire qu’il y a des personnes asymptomatiques, mais porteuses du virus qui déambulent dans nos rues.

Je ne dis pas ça pour vous faire peur, je ne dis pas ça pour être alarmiste. Je dis ça parce que c’est vrai. Ce n’est pas une blague, ce n’est pas un complot, ce n’est pas une machination de gouvernement pour contrôler la population. C’est une réelle menace qu’il est encore temps de contrôler si on suit les consignes. Me semble que c’est simple. On apprend ça en maternelle, suivre les consignes.

Restez dans vos maisons le plus possible et évitez les rassemblements inutiles. Écoutez Netflix, faites le ménage du garde-robe d’entrée, cuisinez des litres de sauce à spaghetti. N’importe quoi. C’est assez simple. Comme le dit un adage qui circule abondamment sur internet ces derniers jours: nos grands-parents ont dû aller au front pour sauver le monde. Toi, tout ce qu'on te demande, c'est de rester assis sur ton divan. Tu peux le faire!