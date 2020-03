COVID-19: La Ville de Québec cherche des bénévoles pour aider les plus démunis

La Ville de Québec va prêter «quelques dizaines» d’employés aux organismes communautaires qui peinent à subvenir aux besoins des plus démunis sur son territoire, en raison de la pandémie, et elle cherche activement des bénévoles.

• À lire aussi: COVID-19: Précautions supplémentaires pour les médias aux hôtels de ville de Québec et de Lévis

«Je demande à tous ceux et celles qui sont disponibles de contacter le 211 pour faire du bénévolat dans les organisations communautaires. On veut se créer une banque parce qu’on sent que, dans les prochains jours, ça va devenir plus corsé», a déclaré le maire Régis Labeaume en conférence de presse mardi après-midi.

Il a notamment invité les étudiants, privés de cours actuellement, à se manifester. «On anticipe une pénurie de bénévoles parce que, souvent, les bénévoles sont plus âgés. On a peut-être 95 organismes sur le territoire qui font des livraisons de repas, et Moisson Québec sert de distributeur général. On s’est offert pour jouer un rôle de facilitateur avec le CIUSSS», a renchéri la directrice générale adjointe, Chantale Giguère.

Mesures économiques

Questionné en point de presse sur la possibilité de permettre aux contribuables (citoyens et commerçants) d’étaler leurs paiements de taxes foncières afin de leur permettre de souffler un peu, Régis Labeaume a laissé entendre qu’il planchait sur une annonce éventuelle, sans toutefois se commettre.

«Je ne veux pas faire de promesse. C’est sûr qu’il n’y aura pas de congé de taxes. On retourne travailler là-dessus en sortant d’ici. Je n’ai pas la réponse aujourd’hui, mais on travaille là-dessus actuellement.»

L’Union des municipalités du Québec, de son côté, a suggéré à ses membres de suspendre l’application des taux d’intérêt sur les montants en souffrance sur les avis d'imposition pour la prochaine période de versement, jusqu’au 31 mai.

L’opposition, de son côté, suggère à l’administration Labeaume de déplacer le deuxième paiement de taxes prévu le 4 mai prochain à une date ultérieure.

Investissements accélérés

La meilleure façon d’aider l’économie locale, plaide le maire, c’est d’accélérer les paiements de factures aux fournisseurs de la Ville et d’investir massivement dans les infrastructures. La Ville compte accélérer, dans la mesure du possible, les travaux de 866 M$ qu’elle prévoit faire en 2020.

«Je veux rappeler que ce n’est pas le rôle de la Ville de soutenir l’économie dans les moments de crise, c’est le rôle des gouvernements. Les gouvernements, habituellement, investissent lourdement en infrastructures, et cette fois-ci, ça ne sera pas différent. Nous, ce qu’on peut faire de mieux pour aider tout le monde, c’est l’investissement de nos 866 M$. Le premier ministre l’a dit hier: le transport structurant va devenir un élément de reprise économique», a exprimé M. Labeaume.

«Il faut que les entreprises aient des contrats, que les gens travaillent, et c’est ça qui va soutenir la consommation. C’est le meilleur geste qu’on peut faire», a-t-il renchéri.