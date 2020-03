COVID-19: les écoles québécoises pourraient être fermées pour longtemps

Le ministère de l’Éducation ne se prépare pas pour l’instant à former les élèves à distance, mais la fermeture des écoles pourrait se prolonger pour deux mois, et même jusqu’à l’automne, reconnaît François Legault.

• À lire aussi: Legault demande aux jeunes d'éviter de se rassembler

• À lire aussi: Quatre événements majeurs de la LHJMQ annulés

• À lire aussi: Les derniers développements de la pandémie

«Quand on gère bien une crise, il faut avoir différents scénarios. Dans les scénarios qu'on a, oui, c'est possible, il y a un scénario un peu plus pessimiste qui nous amènerait jusqu'à l'automne, jusqu'au mois de décembre», a-t-il lancé.

Déjà, la province de l’Alberta et l’État de New York ont fermé leurs écoles à long terme, possiblement jusqu’au mois de septembre.

«Il ne faut pas exclure ça, mais, actuellement, il y a beaucoup d'incertitude. Il n'y a pas personne, même les plus grands spécialistes dans le monde, qui sont capable de dire si ça va durer deux mois ou si ça va durer un an. Il y a différents scénarios, puis nous, bien, il faut être prêts pour chacun de ces scénarios-là», a dit M. Legault.

Pour l’instant, a-t-il ajouté, le réseau scolaire ne prépare pas de plan pour enseigner aux élèves à la maison.

VOYEZ le point presse quotidien de François Legault