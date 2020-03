COVID-19: les familles d’accueil inquiètes

Les représentants des familles d’accueil demandent la suspension des visites entre les enfants et leurs parents biologiques dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

Les quelque 2500 familles que représente la Centrale des syndicats démocratiques sont très inquiètes des répercussions des visites familiales qui sont maintenues entre les enfants dont elles s’occupent et leurs parents biologiques. «Il y a beaucoup d’insécurité», soumet Éric Perreault, conseiller syndical.

Les ordonnances de visites, qui permettent aux tout-petits d’entre en contact avec leurs parents pendant une période déterminée, sont maintenues pour le moment. Les familles d’accueil craignent une contamination qui pourrait aussi les affecter. Surtout chez celles dont certains membres ont des problèmes de santé.

Visites virtuelles

«On considère que dans une crise sanitaire comme nous vivons, la santé doit prévaloir», dit M. Perreault. Selon lui, le gouvernement devrait privilégier les visites virtuelles.

Un père d’accueil à qui Le Journal a parlé, mais qui veut garder l’anonymat, vit cette situation, avec un de ses fils qui est atteint d’une maladie auto-immune. Il craint pour sa santé. «Il ne faut pas que mon fils attrape quoi que ce soit», exprime-t-il.

On lui dit simplement que les visites peuvent se poursuivre si les parents biologiques n’ont pas de symptômes et n’ont pas quitté le pays. Cela est selon lui insuffisant comme garantie.

En attente de directive

Au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS de la Capitale-Nationale, on nous répond que «nous sommes à clarifier une directive en provenance du ministère et de voir comme elle sera applicable en protection de la jeunesse, considérant que nous devons aussi respecter les ordonnances du tribunal. Nous attendons des directives plus claires du ministère de la Santé dans les prochaines heures», indique le directeur Patrick Corriveau.