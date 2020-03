COVID-19: les grandes banques offrent jusqu'à six mois de sursis de paiements

TORONTO | Les six principales banques du Canada ont annoncé, mardi, qu'elles pourraient offrir jusqu'à six mois de sursis sur les paiements hypothécaires à leurs clients en difficulté en raison de la pandémie de COVID-19.

La Banque de Montréal, la Banque CIBC, la Banque Nationale du Canada, la Banque Royale, la Banque Scotia et la Banque TD ont annoncé conjointement cette mesure pour soutenir financièrement les Canadiens.

Outre le sursis pour les paiements hypothécaires, les six banques se sont dites prêtes à reporter les paiements dus sur d'autres produits de crédit.

Les clients de ces institutions financières sont invités à les contacter. Chaque dossier sera évalué au cas par cas, ont indiqué les banques dans un communiqué conjoint.

Avec ces mesures, les institutions espèrent pouvoir aider les Canadiens dont la vie est chamboulée par la pandémie et les mesures mises en place pour lutter contre la propagation du coronavirus. Des dizaines de milliers de personnes ont été mises à pied temporairement un peu partout au pays en raison des nombreuses annulations d'événements et fermetures de commerces et d'entreprises.

«Depuis toujours, les banques du Canada soutiennent les Canadiens durant les temps difficiles. Cet engagement se maintiendra tout au long de la crise actuelle, voire au-delà», ont fait valoir les six banques par communiqué.