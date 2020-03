COVID-19: Précautions supplémentaires pour les médias aux hôtels de ville de Québec et de Lévis

Les hôtels de ville de Québec et de Lévis prennent des mesures supplémentaires pour réduire les risques lors des conférences de presse, fréquentes ces jours-ci.

Lundi, les maires de Québec et de Lévis, Régis Labeaume et Gilles Lehouillier, ont tous deux tenus des conférences de presse auxquelles assistaient plusieurs personnes, tant des médias que du conseil municipal ou de l'appareil municipal. À Lévis, par exemple, tous les conseillers étaient présents lundi ainsi que des représentants de l'administration lors du point de presse. La porte-parole du maire Gilles Lehouillier, Geneviève Côté, a indiqué que cette situation ne se reproduirait plus.

«Dorénavant, nous allons limiter le nombre de gens présents.» Les journalistes ont aussi plus de place pour éviter d'être trop près les uns des autres, a indiqué Mme Côté.

Le maire ne tiendra plus son impromptu de presse dans son bureau. Les journalistes lui poseront des questions dans la salle du conseil. Les séances seront d'ailleurs interdites au public, comme à Québec.

À Québec, le porte-parole de Régis Labeaume, François Moisan, a indiqué au Journal que la question était en réflexion depuis lundi au cabinet pour les conférences de presse quotidiennes du maire. On a distancé les chaises réservées aux médias et mardi, en dehors des médias, très peu de personnes assistaient au point de presse.