COVID-19: tous les agents de bord et pilotes de Sunwing seront mis à pied

Les quelque 1000 agents de bord et 470 pilotes de Sunwing seront mis à pied à partir du 8 avril, a fait savoir le voyagiste.

«Nos pilotes et nos agents de bord jouent un rôle crucial dans le cadre de nos activités et ce n’est pas une décision que nous avons pris à la légère, a indiqué l’entreprise torontoise au Journal. Une fois que nous aurons la confirmation de la date de reprise de nos vols vers le sud, nous avons pleinement l’intention de rappeler notre personnel de vol et de cabine.»

Sunwing a suspendu tous ses vols vers le sud. L’entreprise se concentre maintenant à rapatrier les Canadiens qui sont toujours là-bas. Mardi seulement, elle prévoit ramener plus de 11 000 clients au pays.

Les vacanciers reviennent généralement à l’aide des vols qu’ils avaient réservés avec Sunwing, mais l’entreprise offre gratuitement les éventuels sièges inoccupés à ceux qui souhaiteraient devancer leur retour.

Même s’ils ont annulé des centaines de vols au cours des derniers jours, Air Canada et Transat n’ont pas encore annoncé officiellement de mises à pied.

De son côté, WestJet a évoqué lundi soir «des réductions majeures dans notre main-d’oeuvre dans tous les secteurs», sans toutefois les chiffrer.