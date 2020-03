Déception chez les amateurs de golf

Puisque tous les évènements de plus de 250 personnes à l’intérieur d’un lieu public doivent être annulés à la suite du décret du gouvernement du Québec, les salons EXPO GOLF à travers toute la province de Québec (Boucherville, Montréal et Lévis) n’auront pas lieu.

Chez nous L’Expo Golf Lévis qui devait se tenir au Centre des congrès et d’expositions de Lévis les 28 et 29 mars est aussi évidemment annulé. Toutes les personnes qui ont acheté leur billet en ligne seront entièrement remboursées. Un délai de 7 jours sera nécessaire pour effectuer le remboursement à des milliers d’amateurs de golf.

Ça bouge à Cap-Rouge

Photo courtoisie

Avec le projet immobilier de 15 étages à construire sur les terrains du club, Jean-F. Keable, président du club de golf de Cap-Rouge, n’a pas chômé au cours des derniers mois. Il a eu cependant le temps d’embaucher quelques personnes clefs dans l’administration du club. Tout d’abord, Marc D’Astous (photo de gauche) est devenu le nouveau directeur général du club. Marc avait occupé ces mêmes fonctions au club de golf Alpin à Ste-Brigitte-de-Laval pendant 11 ans (2003-2014) et auparavant à celui de Baie-Comeau pendant 3 ans (2000-2003) avant de prendre une pause de golf de quelques années. Alain Trudel (photo de droite) qui a fait les belles heures du club de golf Bellechasse (St-Damien) pendant 33 ans (de l’ouverture, en 1986, jusqu’à l’automne dernier) s’est joint au club carougeois à titre de professionnel en titre. Il sera secondé par Pierrick Deschênes. Vincent Patoine (ex-Bellechasse) devient aussi le contremaître du parcours de Cap-Rouge.

Surintendant de l’année

Photo courtoisie

Bravo à Claude Frenette, du club de golf Lac-Joseph, qui a reçu le 11 mars dernier le Prix Roger Baccichet décerné au candidat dont les réalisations professionnelles comme surintendant, ses engagements et sa contribution envers son club de golf ont été des plus remarquables. Cette distinction a pour but de reconnaître les surintendants et de promouvoir leur travail dans le domaine du golf. Claude Frenette travaille au sein de l’équipe du club de golf Lac St-Joseph depuis les 7 dernières années. Grâce à lui, on y retrouve un des parcours qui offrent les meilleures conditions de jeu de la région. Sur la photo, Marc Gagnon, ancien représentant Nutrite et Richard Larochelle, ancien surintendant Cap-Rouge entourent Claude Frenette.

Trou d’un coup

Photo courtoisie

Félicitations à Richard Laroche, de Québec (membre au Royal Québec durant l’été) qui a réalisé un trou d’un coup le 10 mars dernier sur le parcours « Champion » du club de golf Colony West dans la région de Fort Lauderdale en Floride. Son exploit est survenu au trou numéro 5, une normale 3 de 156 verges, vert surélevé, avec un léger vent de face alors que Richard a utilisé son fer 5. Sur la photo, Richard Laroche (qui tient sa balle) et les témoins de son exploit : sa conjointe Lilianne Denis ; René et Danielle Demchuck.

