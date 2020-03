Des hôtels de villes fermés un peu partout à travers le Québec

Après Sainte-Brigitte-de-Laval, Shannon et Saint-Gabriel-de Valcartier, les Villes de L’Ancienne-Lorette et de Saint-Augustin-de-Desmaures ont également décidé de fermer leurs hôtels de ville respectifs. Diverses autres mesures ont été prises un peu partout au Québec.

L’Ancienne-Lorette

«L’hôtel de ville et l’édifice du Service des travaux publics seront dorénavant fermés au public, et ce, jusqu’au 29 mars. Rappelons que toutes les installations sportives et de loisirs sont également fermées et que les activités de loisirs sont suspendues jusqu’au 29 mars», a fait savoir la municipalité, mardi, par voie de communiqué de presse. Les services aux citoyens sont maintenus par téléphone et par courriel.

Le maire Loranger a par ailleurs posté, lundi, une vidéo sur YouTube à partir de son bureau de l’hôtel de Ville. Âgé de 73 ans, Émile Loranger a assuré à la population qu’il «prend toutes les protections pour (se) protéger et protéger les autres». Le gouvernement du Québec suggère fortement aux personnes âgées de plus de 70 ans de rester à la maison.

Saint-Augustin-de-Desmaures

L’hôtel de Ville a fermé ses portes au public depuis mardi et jusqu’à nouvel ordre. Les citoyens sont invités à communiquer avec la municipalité par téléphone ou par courriel. Les prochaines séances du conseil municipal, y compris celle de ce mardi soir, auront lieu aux dates prévues, mais à huis clos.

Rimouski

L’ensemble des bâtiments municipaux, y compris l’hôtel de Ville, sont désormais accessibles au public uniquement sur rendez-vous. La mesure est en vigueur jusqu’à nouvel ordre. Encore là, le téléphone et le courriel sont privilégiés.

«Nous mettons ces mesures en place afin de réduire au strict minimum les contacts entre les gens. Nous avons des services en ligne et des outils technologiques qui sont très efficaces et nous souhaitons privilégier les communications sur les médias sociaux, notre site Web, par courriel ou encore par téléphone afin de contribuer à la santé des Rimouskois et des Rimouskoises», a indiqué le maire Marc Parent.

Rivière-du-Loup

De tous les bâtiments municipaux, seuls l’hôtel de ville et la cour municipale demeurent ouverts au public. Il faudra cependant «respecter certaines mesures d’hygiène spéciales lors de votre arrivée», fait-on savoir. La séance du conseil municipal d’hier (lundi) soir s’est déroulée à huis clos.

Saguenay

À Saguenay, «en plus de tous les bâtiments dédiés aux loisirs, toutes les bâtisses municipales, excepté l’hôtel de ville de Saguenay, seront dorénavant fermées au public, sauf pour les exceptions d’importance», fait-on savoir par communiqué de presse.

On affirme également que «les séances plénières du conseil municipal ne se tiendront plus en personne jusqu’à nouvel ordre. Les élus municipaux feront des rencontres téléphoniques. Les séances du conseil municipal et des conseils d’arrondissement se tiendront dorénavant à huis clos».

Aussi, on indique que Promotion Saguenay travaille activement à mettre en place des mesures pour venir en aide aux commerçants qui risquent de subir d’importantes pertes financières à cause de la COVID-19.

Baie-Comeau

Les bâtiments municipaux, incluant l’hôtel de Ville, sont désormais fermés au public. L’usage du téléphone et du courriel est recommandé. Le transport en commun demeure en service. Le conducteur du véhicule s’assurera que les usagers respectent une distance de 1 mètre entre eux. Le nettoyage des surfaces des véhicules se fera de façon régulière, assure-t-on.