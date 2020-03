Des ressources en ligne pour aider les parents avec leurs enfants

Pour les parents contraints au télétravail et les tout jeunes privés d’école, des ressources sont disponibles pour aider les parents et les familles dans l’accompagnement des enfants d’âge scolaire et préscolaire.

Ces jours-ci, de nombreuses entrevues en ligne ou télévisées sont effectuées en mode télétravail si bien, qu’en arrière-plan, on entend parfois des cris d’enfants en train de jouer. Bref, travail ou pas, tout ce beau monde est cloîtré à domicile.

Bref, dans ce climat de pandémie qui proscrit tout regroupement au travail comme à l’école, le quotidien des familles est complètement chamboulé. Ces dernières doivent donc s’adapter et trouver de nouvelles façons et des ressources afin d’occuper les enfants.

Comme l’organisme à but non lucratif Aider son enfant né en mars 2016 qui propose des contenus et des conférences Web animées par plusieurs experts dans le développement des jeunes.

Pour le fondateur d’Aidersonenfant.com, Carlo Coccaro, « On ne considère pas que les parents doivent constamment avoir les bonnes réponses, mais ils ont un rôle précieux à jouer lorsqu’il s’agit d’ouvrir le dialogue avec leurs enfants. Notre objectif est d’aider les parents à encadrer leur enfant tout en conservant une relation positive et harmonieuse. Personne dans la société n’a le mandat d’aider les parents même si tout le monde sait qu’ils font toujours partie de la solution; Aidersonenfant.com s’est donné ce mandat ».

À cette fin, les parents découvriront sur la plateforme des entrevues vidéo et des baladodiffusions adaptées aux réalités d’aujourd’hui. Parmi les conférences Web, un balado qui répond aux questions des parents et un segment vidéo « 15 questions en 15 minutes ».

Des défis bien réels

Selon les auteurs de la plateforme, « 82% des parents considèrent la période des devoirs comme un défi » et c’est sans compter les enfants aux prises avec un TDA/H, un HDAA ou encore ceux issus de milieux défavorisés à fort risque de décrochage.

Sur le site, on y découvre beaucoup de contenu sans frais et les conférences Web sont disponibles au coût de 25 $ chacune ou alors par forfait de 14 conférences pour 99 $. Celles-ci peuvent être visionnées et écoutées de façon illimitée sur la plateforme après l’achat.

Voilà un site qui mérite d’être découvert.

Site Web : https://aidersonenfant.com/forfait-parents/