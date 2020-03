[EN DIRECT] «Pas de partys»: Legault demande aux jeunes d'éviter de se rassembler

Le premier ministre François Legault lance un message à la jeunesse québécoise: restez à la maison et ne faites pas de partys.

• À lire aussi: Trudeau invite les Canadiens à rester à la maison

• À lire aussi: Québec reporte la date butoir des impôts au 1er juin

• À lire aussi: [EN DIRECT 17 mars 2020] COVID-19: les derniers développements de la pandémie

« J’ai un message spécial à lancer aux jeunes. On me dit que les jeunes n’écoutent pas suffisamment les consignes sur les rassemblements. Pourtant, on a vécu des expériences en Corée du Sud et en Italie ou les jeunes ont été des agents importants de propagation du virus », a-t-il dit lors de son point de presse quotidien, mardi.

En bref

63 personnes sont infectées, une hausse de 22 cas en 24 h

3500 personnes sous investigations, 3700 tests négatifs

La priorité du gouvernement est d’augmenter la capacité de faire des analyses de tests

Les équipements de protections sont maintenant rangés sous clés dans les hôpitaux en raison des vols

Appel aux retraités de la santé: en 48 heures, 10 000 CV ont été reçus, 1 800 personnes sont déjà affectées dans le réseau de la santé.

M. Legault demande l’aide d'artistes, des sportifs et de tous les leaders jeunes» pour passer le message, en reconnaissant que le directeur national de la santé publique Horacio Arruda et lui-même ne sont peut-être pas les meilleurs porte-parole à ce sujet.

«J’ai été jeune moi-même, il y a une période où on écoute moins, mais là c’est critique. Je veux lancer un message aux leaders jeunes, les artistes, les sportifs. Dites aux jeunes de respecter les consignes. Ce n’est pas le temps de faire des partys. Il faut garder nos distances. On va lancer une campagne: propage l’info, pas le virus», a-t-il dit.

Plus de détails à venir...

À VOIR AUSSI