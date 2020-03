Inondations: pas de centres d’hébergement pour les sinistrés

Une crainte supplémentaire s’ajoute pour les Beaucerons puisque les éventuels sinistrés n’auront pas accès à un centre d’hébergement si la rivière Chaudière sort de son lit ce printemps.

«Je fais aujourd'hui un appel à la solidarité et à l’entraide municipales. La pandémie actuelle modifie nos façons de faire et la gestion d’une possible crue printanière ne fera pas exception», a mentionné la vice-première ministre Geneviève Guilbault.

Afin d’éviter les risques de contamination, le gouvernement ne permettra pas l’ouverture de centres d’hébergement pour les sinistrés. Les autorités demandent aux municipalités de prévoir des endroits, comme des hôtels ou résidences universitaires, pour accueillir leurs citoyens touchés.

Il faudra ainsi prévoir des services de traiteurs, des produits d’hygiène et tout le matériel nécessaire pour limiter la propagation du virus.

Le gouvernement invite dès maintenant les citoyens habitant des zones à risque à songer à un endroit où ils pourront se loger en cas d’inondation.

«Nous espérons être épargnés par les inondations, mais nous devons être prêts à faire face à cet enjeu additionnel qui menace de toucher plusieurs régions. Je suis consciente que nous demandons un effort énorme, mais il s’agit d’un contexte exceptionnel qui nécessite des mesures en conséquence», a ajouté Mme Guilbault.

Les maires de Saint-Georges, Beauceville et Sainte-Marie devraient réagir sous peu.

Ce vendredi, le thermomètre pourrait grimper jusqu'à 12°C plus au sud avec de la pluie.