La 35e soirée Artis est annulée

La 35e soirée Artis qui devait se tenir le 10 mai prochain est annulée, annonce le réseau TVA.

«C’est une décision très difficile à prendre, puisque TVA s’engage année après année à célébrer les personnalités préférées des Québécois. Mais dans les circonstances, TVA a la responsabilité de protéger la santé des artistes, artisans, employés et le public», précise le réseau par communiqué.

Produire le gala demande la contribution de 350 personnes et rassemble plus de 1000 personnes dans une salle de spectacle. Afin de respecter les recommandations du gouvernement d’annuler tout rassemblement de plus de 250 personnes, cette décision était incontournable.

Le gala Artis récompense chaque année les personnalités télévisuelles préférées des Québécois. L'an dernier, Sarah-Jeanne Labrosse et Gildor Roy ont été les grands gagnants de l'événement avec trois trophées chacun.