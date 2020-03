Le Festival Québec BD annule sa 33e édition

Au tour du Festival Québec BD d’annuler sa 33e édition qui devait être présentée du 11 au 19 avril prochain.

«C’est une décision difficile à prendre que d’annuler un événement sur lequel on travaille depuis près d’un an, mais dans le contexte actuel, nous croyons que c’est la bonne», a indiqué dans un communiqué, Thomas Louis-Côté, directeur de l’organisme.

Photo courtoisie

Les spectacles Meurtre à l’impro, avec l’équipe E=Hergé2 et le conte dessiné Les festins imaginaires seront accessibles en ligne durant la période initialement prévue de l’événement. La remise des Prix Bédéis Causa aura aussi lieu dans une forme réinventée et numérique.

La pièce Ailleurs que maintenant, le spectacle Planches de femme, en hommage à Claire Bretécher, le Grand Quiz BD et l’Après-midi Crazy Theory seront reportés.

La 33e édition du Festival Québec BD devait être présentée dans une trentaine de lieux de la région de Québec et réunir plus de 125 auteurs et autrices provenant d’un peu partout dans le monde.