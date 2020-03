Le rang Roxham demeure une passoire

Plusieurs s’étonnent de voir que le rang Roxham, à Saint-Bernard-de-Lacolle, une véritable passoire par laquelle entrent au quotidien une trentaine de demandeurs d’asile, est encore ouvert.

TVA Nouvelles a d’ailleurs appris que Québec est en discussion avec Ottawa pour éviter qu’ils se retrouvent tous à Montréal et qu’on se retrouve avec des centres d’hébergement qui débordent alors que le système de traitement des demandes et de location d’appartements pour migrants fonctionne au ralenti.

En entrevue à TVA Nouvelles, Francine Dupuis, responsable de la question de l'hébergement des demandeurs d’asile dans la métropole et PDG du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, a voulu se faire rassurante en expliquant qu’ils seraient tous en quarantaine pour une période de 14 jours.

«Nos centres ne sont pas pleins en ce moment, pas du tout. Il reste encore plusieurs centaines de places. Mais il va peut-être venir un moment, si on ne diminue pas le nombre, où les centres seront pleins», a-t-elle expliqué.

«C’est pour ça qu’on veut être proactifs et s’assurer, autant que faire se peut, que les transferts à Montréal soient faits sous contrôle et diminués», a poursuivi Mme Dupuis.

Le chef bloquiste Yves-François Blanchet veut aussi que tous les points d’entrée irréguliers utilisés par des migrants demandant le statut de réfugiés au Canada, comme le rang Roxham, en Montérégie, soient scellés. Pour ce faire, le fédéral devrait suspendre L’Entente entre le Canada et les États-Unis sur les tiers pays sûrs, a-t-il répété.