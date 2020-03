Les joueurs de la LNH soumettent un plan spécial

Certains des joueurs d’élite de la Ligue nationale de hockey (LNH) tenteraient de construire un plan d’action pour sauver les saisons 2019-2020 et 2020-2021 de la pandémie de coronavirus, a rapporté le réseau TSN, mardi.

Ces joueurs de très haut calibre chercheraient à convaincre l’Association des joueurs de la LNH (AJLNH) de présenter un plan en quatre étapes au circuit Bettman pour la reprise des activités, quand la propagation de COVID-19 sera sous contrôle en Amérique du Nord.

Le plan commencerait par l’ouverture d’une forme de camp d’entraînement en juillet prochain, suivi d’une quantité suffisante des matchs de saison régulière afin de donner au lieu à des séries éliminatoires, elles-mêmes précédées de rencontres préparatoires.

Lesdites séries auraient lieu en août et en septembre, mois lors duquel la coupe Stanley serait décernée aux champions de la campagne 2019-2020.

Suivrait une période de transition de trois à quatre semaines, pendant laquelle auraient lieu le repêchage amateur, initialement prévu en juin à Montréal, et l’ouverture du marché autonome, annuellement organisée à compter du 1er juillet.

Le plan se conclurait par la tenue de la saison 2020-2021 dans son entièreté, soit 82 matchs disputés dans un calendrier condensé à partir du mois de novembre.

Le temps presse pour les joueurs s’ils désirent mettre en branle ce plan, en admettant que la pandémie de COVID-19 soit bientôt contrôlée. Dans le meilleur scénario, il n'y aura pas de retour sur la glace avant 45 jours, apprenait le réseau TVA Sports, lundi.

Signe que les activités de la LNH ne sont pas à la veille de reprendre, la direction du circuit Bettman a autorisé les joueurs à retourner à leur domicile.

Ils peuvent maintenant rentrer à la maison, peu importe leur pays, mais en autant qu’ils se placent en quarantaine jusqu'au 27 mars une fois arrivés à destination. Ceux éprouvant des symptômes devraient rencontrer un membre du personnel médical de leur formation respective, a précisé la ligue dans un communiqué.

Dimanche, l’organisme fédéral américain responsable de la santé, les Centers for Disease Control and Prevention, a recommandé la non-présentation de tous les événements de 50 personnes ou plus pour au moins huit semaines afin de freiner la propagation du coronavirus.

La LNH a suspendu ses activités le 12 mars dernier à cause de l’épidémie.