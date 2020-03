«L’heure bleue»: Véronique prend le large

L’instable Véronique de «L’heure bleue» a-t-elle fini de brasser les émotions de son fils Raphaël (Jean-Philippe Perras) et de son ex, Bernard (Benoît Gouin)? Passée en coup de vent cette saison avec ses humeurs changeantes et ses révélations troublantes, la mystérieuse et manipulatrice femme a choisi de mettre les voiles et de retourner avec le père de sa fille, Alain (Bernard Fortin).

Aux dires de Pascale Bussières, qui incarne brillamment cette ex-toxicomane qui tient les téléspectateurs en haleine depuis l’automne avec ses démons et ses manigances, cette décision prise dans l’épisode de mardi de «L’heure bleue» est tout à fait à l’image de la personne «pleine de contradictions» qu’est Véronique.

«Elle fuit, elle vire son capot de bord, a résumé la comédienne en entrevue. C’est son modus operandi. Elle prend le large, et elle le fait avec un homme qu’elle sait capable de lui pardonner, de l’excuser, de la reprendre. Elle y va par intérêt, elle retourne là où c’est facile.»

PHOTO COURTOISIE, YAN TURCOTTE

«Presque odieuse»

Pascale Bussières décrit Véronique Douville – qu’on a vue entretenir une relation en montagnes russes un brin tordue avec sa fille adolescente, Audrey (Jade Charbonneau), et qui a anéanti Bernard avec des informations pour le moins choquantes sur son père – comme une femme à la psychologie enfantine, «presque odieuse par moments».

«C’est quelqu’un qui ne supporte pas l’autorité, a observé l’interprète. Elle se braque dès qu’on lui ordonne ou suggère un comportement, et qui va faire l’inverse. Elle a vraiment un tempérament délinquant.»

Mais l’actrice estime que Véronique n’avait pas nécessairement de mauvaises intentions en s’amenant pour renouer avec son grand garçon Raphaël, qu’elle avait abandonné lorsqu’il avait trois ans. Or, les retrouvailles n’ont pas su panser ses plaies et n’auront finalement amené que déception au fils, sans contenter davantage la mère.

«Ça prend de l’humilité et du courage pour revenir. Je n’essaie pas de la défendre, mais ça prend du courage pour revenir en arrière et essayer de réparer les affaires, avec toute la maladresse que ça peut engendrer. Véronique s’ennuyait profondément à Sept-Îles, dans une vie rangée. Elle se croyait calme et apaisée, mais c’est quelqu’un qui a besoin que ça vibre plus fort que ça (rires). Donc, elle se met en danger et se lance dans des situations extrêmes, comme un surfeur qui cherche la plus grosse vague. Elle a besoin de quelque chose de plus passionnant, de plus périlleux.»

Deux nouvelles séries

Très occupée dans la dernière année avec les représentations de «L’Assemblée», à l’Espace Go, et le tournage du film «Bootlegger», à Maniwaki, Pascale Bussières n’a eu que peu d’échos sur la façon dont son alter ego de «L’heure bleue» a été reçu chez les téléspectateurs, mais a avoué avoir eu beaucoup de plaisir à rendre ce caractère complexe à la caméra.

Si tout va bien, on ne perdra pas Pascale Bussières de vue dans les prochains mois, car celle-ci a dans ses cartons deux projets de séries qui ne sont pas encore annoncées et dont le tournage devait commencer au mois d’avril.

«En espérant que les choses reprennent leur cours dans les prochaines semaines», espère l’artiste, faisant ainsi référence aux bouleversements engendrés par l’actuelle pandémie de coronavirus.

Le dernier épisode de «L’heure bleue» sera présenté mardi prochain, le 24 mars, à 20 h, à TVA. La série sera de retour pour une cinquième saison en septembre et pourrait se terminer définitivement en décembre 2020, comme l’ont indiqué des rumeurs récentes, que TVA refuse toutefois de confirmer pour l’instant.

Quoi regarder sur les chaînes spécialisées?

«JiC»

Photo CAPTURE D'ÉCRAN, TVA SPORTS

L’actualité sportive roulant en raison de la pandémie, Jean-Charles Lajoie proposera désormais régulièrement des émissions thématiques à son rendez-vous quotidien «JiC» et réveillera la nostalgie des sportifs. Ce mercredi, 18 mars, on se remémorera le retour au jeu de Saku Koivu après son cancer (un lymphome intra-abdominal-non-hodgkinien), le 9 avril 2002. L’ancien joueur de centre et capitaine du Canadien de Montréal avait alors raté les 79 premiers matchs du calendrier de la saison 2001-2002 de son équipe. Comment oublier l’ovation de neuf minutes qu’avait reçue le hockeyeur en posant le patin sur la glace, et son regard ému? Mercredi, 17 h, TVA Sports.

«99 envies d’Évasion à Paris»

Photo courtoisie

À défaut de pouvoir concrètement monter dans un avion et voyager, envolons-nous en France par le biais du petit écran, histoire de rêver un peu! On continue notre observation de la Ville Lumière dans le deuxième épisode de «99 envies d’Évasion à Paris». L’animatrice et journaliste Judith Ritchie nous fait découvrir cette semaine les 3e, 4e, 10e et 11e arrondissements, où une nouvelle vague de jeunes entrepreneurs rend la ville encore plus tendance. On explorera ces quartiers pour étudier de récentes initiatives éco-responsables qui y sont mises de l’avant, et admirer des expositions qui suscitent la réflexion. Mercredi, 20 h, Évasion.

«Envoyé spécial»

Le magazine «Envoyé spécial» enquête sur les sujets chauds et controversés qui secouent la planète. Puisqu’il n’existe présentement aucune manchette plus bouillante que toutes celles qui concernent le coronavirus, le reportage «Un médecin en première ligne» zoomera sur le docteur Legrand, qui compose comme il peut avec la pandémie à Tourcoing, en France, entre cas suspects, pénurie de masques et patients confinés. On s’intéressera également à la situation de l’Italie, où le gouvernement a placé des millions d’habitants en quarantaine. Mercredi, 20 h, TV5.