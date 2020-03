Pandémie du coronavirus: la LHJMQ annule le reste de la saison régulière

Le reste de la saison régulière de la LHJMQ est annulée en raison de l’épidémie de COVID-19.

Pour l’instant, aucune annonce n’a été faite pour les séries éliminatoires.

La LHJMQ avait déjà annulé quatre événements majeurs plus tôt mardi pour respecter les recommandations de la santé publique.

La saison étant déjà mise sur pause depuis jeudi dernier, le circuit Courteau a renoncé à présenter le Gala des Rondelles d’Or, le Défi d’Excellence Gatorade, le Showcase en Nouvelle-Angleterre et le camp de développement des gardiens de but.

Soirée annuelle de remise des prix individuels, le Gala des Rondelles d’Or devait avoir lieu le 8 avril prochain au théâtre de L'Étoile Banque Nationale de Brossard.

Quant au Défi d’Excellence, qui permet aux joueurs d’âge midget admissibles au prochain repêchage de se faire valoir devant les recruteurs, il devait se tenir du 29 avril au 3 mai prochain.

Pour l’instant, aucune décision n’a été prise pour le dévoilement des gagnants des différents trophées.

«Chaque heure qui passe soulève de plus en plus de questions sur la sécurité des participants aux événements, alors que la situation continue d'évoluer rapidement. Par conséquent, force est de constater qu'il est devenu plus judicieux de faire preuve de prudence et d'agir en lien avec les directives émises par les agences de santé locales», a déclaré la LHJMQ par voie de communiqué.

Plus de détails à venir...