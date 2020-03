Un adulte a contracté la COVID-19 à Cap-Rouge et non un enfant

Un adulte qui œuvre au service de garde d’une école primaire, dans le secteur de Cap-Rouge à Québec, a contracté le coronavirus, a appris Le Journal.

Deux lettres distinctes de la Direction de la santé publique de la Capitale-Nationale ont été relayées par la direction de l’école Marguerite-D’Youville, lundi, aux parents des élèves et aux travailleurs qui fréquentent cette école primaire ou le service de garde.

«Une personne fréquentant le service de garde de l’école Marguerite-D’Youville (Le Provancel) est actuellement atteinte par la COVID-19. La Direction de la santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale a pris en charge la situation et nous transmet ses directives», peut-on lire dans un mémo envoyé aux parents et aux employés par la directrice de l’école.

Contrairement aux informations qui avaient été véhicules plus tôt et aux déductions effectuées par divers parents à la lecture de cette lettre, la «personne» qui fréquente le service de garde ne serait pas un enfant, nous a-t-on confirmé plus tard mardi matin

La Direction de la santé publique de la Capitale-Nationale maintient que les quatre personnes testées positivement, jusqu’à présent, sont «toutes de jeunes adultes».

L’isolement volontaire est recommandé exclusivement pour les enfants et adultes qui fréquentent le service de garde ainsi que pour leurs parents. Ces mesures sont recommandées «jusqu’au 26 mars», précise-t-on.

Pour tous les autres enfants et travailleurs qui fréquentent cette école primaire mais qui n’utilisent pas le service de garde, la Direction de la santé publique suggère plutôt une «surveillance quotidienne des symptômes» jusqu’au 26 mars.

«Si la personne sous surveillance (vous-même ou votre enfant) présente des symptômes comme de la toux, de la fièvre ou de la difficulté à respirer, appelez la ligne COVID-10 au 1-877-644-4545. Une évaluation sera faite et un rendez-vous sera donné pour un prélèvement. Si l’état de santé se dégrade, par exemple essoufflement important, contactez le 911 en mentionnant l’exposition à un cas de COVID-19», ajoute-t-on.

