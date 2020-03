Une jeune équipe cycliste de Québec à Barcelone attend d’être rapatriée

Une douzaine de cyclistes de 18 à 20 ans sont dans l’attente d’être rapatriés au Québec alors qu’annulation et changement d’itinéraire se chevauchent depuis deux jours.

«C’est bizarre, on confirme puis on annule», lance le président de l’Équipe cycliste Desjardins-Ford. La responsable du groupe en Espagne, Christine Gillard qui gère le rapatriement avoue avoir de la difficulté à donner l’heure juste tellement les informations des transporteurs sont contradictoires. «Ça change aux dix minutes», dit-elle en gardant un bon moral.

Photo courtoisie

L’entraineuse était avec deux jeunes cyclistes dans une chambre de ce qui «ressemble à une auberge de jeunesse» qui est déserte. Sur les 15 cyclistes, 13 athlètes n’ont toujours pas été en mesure de revenir à la maison et se trouvent présentement à deux kilomètres de l’aéroport de Barcelone.

Vol pour Francfort

Après s’être fait annuler un vol Barcelone-Toronto lundi, les dernières informations voulaient que 13 d’entre eux puissent prendre un vol vers Francfort en Allemagne mercredi, passer 24 heures sur place avant de partir pour Montréal.

Pour les athlètes, l’isolement est une occasion de souder l’équipe en prévision de la saison... s’il y en a une. «Le moral est vraiment bon, c’est le fait d’être en équipe, on reste positif et on espère de rentrer au plus vite», expliquait Victor Marchand.

«Nos parents ont hâte de nous voir à la maison», disait pour sa part Ema Délisle.