Une ligne gratuite de conseils juridiques portant sur la COVID-19

Le cabinet d'avocats NOVAlex a mis sur pied une ligne téléphonique spéciale dédiée aux personnes à faibles revenus ayant besoin de conseils juridiques en lien avec la pandémie du nouveau coronavirus.

Les 16 avocats et trois étudiants en droits du cabinet se relaieront au bout du fil, dès mardi, pour répondre aux Québécois qui se posent des questions en matière de logement, d'emploi ou de contrats.

Le cabinet offrait déjà un service d'aide juridique aux personnes et aux entrepreneurs à faibles revenus, ainsi qu'aux organismes à but non lucratif.

«On recevait beaucoup de questions de nos clients en lien avec la COVID-19. [...] On voulait offrir notre aide», a expliqué le chef de la direction et cofondateur de NOVAlex, Ryan Hillier, à l'Agence QMI.

Notamment, plusieurs personnes s'interrogent sur leurs droits si une entreprise résilie un contrat en raison de la pandémie. D'autres se demandent s'ils sont obligés de demeurer en quarantaine ou, au contraire, s'ils doivent obtempérer à un employeur en rentrant immédiatement au travail après un retour de voyage, a donné en exemple Me Hillier.

La ligne téléphonique demeurera en service au moins jusqu'au 31 mars. «On suit les recommandations du gouvernement du Québec», a souligné l'avocat en précisant qu'il n'exclut pas de prolonger la durée de ce service.

Pour joindre la ligne dédiée à la COVID-19 du NOVAlex: 1-855-561-4402.