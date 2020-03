WAGNER, Fernand



À Québec, le 14 mars 2020, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Fernand Wagner, fils de feu dame Yvonne Simoneau et de feu monsieur Edgar Wagner. Il était l'époux de dame Jeanne Drouin.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Jeanne Drouin; ses enfants : Pierre (Hélène Arseneault), Jean (Gisèle Deschênes), Marie et Lucie (Jean Léveillé); ses petits-enfants : Catherine, Giselle (Carl Quirion), Ludovic (Hélène Larose), Francis (Ashley Loignon), Marianne, Antoine (Anne-Marie Dussault), Véronique (Vincent Boisvert); ses arrière-petits-enfants Laurence et Logan. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs : Thérèse (feu André Gingras), Janine (feu Charles Beaumont), Gaston (Yvette Proteau), feu Robert (Madeleine Tremblay), ainsi que sa belle-sœur Dolorès Lebel (feu Roland Drouin). Il est allé rejoindre ses frères et sœurs : Marguerite (Marcel Morency), Paul-Henri, Irène (Laval Jobin), Edgar, Jean-Guy, Noëlla (Marcel Gingras), Marthe (Jacques Lachance); ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Drouin : Gérard (Jeanne Poiré), Adélard (Germaine Lefebvre), Maurice (Irène Gosselin), Marcel (Laurette Laberge), Lucien (Jacqueline Lavigueur), Cécile (Paul-Émile Lamontagne), Bertha (Léo Tanguay), Madeleine (Marcel Paquin), Jean-Paul (Christiane Garon), Claire (Benoît Allard) et Pierrette (Pierre-André Robert). Une pensée particulière pour ses neveux et nièces qui étaient si chers à son cœur.La famille tient à remercier Dr Pierre Lachance de la clinique Saint-Louis ainsi que madame Isabelle Galant pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés,1050, chemin Ste-Foy, Québec (Québec), G1S 4L8, tél. : 418-682-7709.