C’est l’hécatombe avec les restaurants

La pandémie de COVID-19 frappe fort l’industrie de la restauration. En moins de 48 heures, des milliers de mises à pied temporaires ont été effectuées au Québec.

Joint par Le Journal, le patron du Groupe Sportscene, Jean Bédard, indique avoir fermé 13 établissements, principalement des restaurants La Cage – Brasserie sportive.

L’homme d’affaires a également réduit les heures de services de ses sites. Au total, environ 2200 travailleurs du groupe ont été mis à pied.

« Nous n’avons pas le choix, il faut réagir », dit M. Bédard. « Les employés qui demeurent au travail (400), c’est pour offrir un minimum de services », poursuit-il.

Le Groupe Sportscene, propriétaire aussi des enseignes Moishes et L’Avenue, avait, encore, hier 34 restaurants ouverts avec des effectifs réduits.

La direction précise que ce nombre peut changer à tout moment.

« On suit les mesures du gouvernement. On attend maintenant de voir comment ils vont nous aider », affirme M. Bédard.

Au Groupe D Resto, responsable des franchises, dans l’est du Québec, La Belle et La Bœuf, Starbucks, Mikes, Scores, Bâton Rouge, Souvlaki Bar et Entre-Côte Riverin, la direction a cessé les activités dans 20 de ses 25 restaurants. Toutes les salles à manger sont toutefois fermées.

Fin des salles à manger

« C’est toujours une décision difficile de mettre à pied des employés. On comprend de jour en jour l’importance d’appliquer la recommandation de distanciation sociale », souligne Alexandre Paradis, vice-président principal, concédant qu’il va être « difficile » de se relever de cette situation.

Ces fermetures pour le Groupe D Resto se sont traduites par la mise à pied de près de 1000 travailleurs. Pour les établissements encore ouverts, ils ont des services de livraison et des comptoirs pour emporter.

Du côté du Groupe Blanchette, copropriétaire notamment des chaînes Shaker Cuisine et Mixologie et La P’tite Grenouille, des établissements ont été fermés et les heures d’ouverture ont été revues.

Environ 700 travailleurs se retrouvent temporairement au chômage.

« On écoute beaucoup les commentaires de nos employés pour savoir comment ils vivent cette situation », avance Vincent Blanchette, copropriétaire du Groupe Blanchette. « Nous avons une vingtaine d’établissements de fermés. Pour ceux qui sont encore ouverts, le nombre d’employés a été réduit de 50 % », poursuit-il.

Chez le géant de la restauration MTY, la direction ne veut pas dire si des mises à pied sont à venir. Elle mentionne suivre les recommandations des autorités. L’action du groupe s’est effondrée de 44 % en Bourse depuis cinq jours.

Hier, l’Archibald a également annoncé la fermeture pour une période indéterminée de ses cinq restaurants. Plus de 600 employés sont touchés.

Pour l’Association des restaurateurs du Québec, cette situation est « catastrophique ».

« Y a des gens pour qui c’est le travail d’une vie qui disparaît. Des gens qui ont mis leur maison en garantie. Plus de commerce, plus de maison », a commenté François Meunier, vice-président aux affaires publiques et gouvernementales.

– Avec la collaboration de Jean-François Cloutier et Martin Jolicoeur

Quelques mises à pied dans le secteurde la restauration