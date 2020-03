Chefs d’antenne en temps de crise

Informer les téléspectateurs sans les faire paniquer. C’est l’un des défis que les chefs d’antenne Pierre Bruneau et Céline Galipeau doivent relever dans une période de crise comme celle que l’on vit présentement.

Réunis pour la première fois sur un même plateau de télévision pour l’émission Dans les médias – qui sera diffusée à Télé-Québec ce soir à 21 h –, Céline Galipeau (Radio-Canada) et Pierre Bruneau (TVA) ont évoqué les grands défis de l’information à l’ère de l’instantanéité. Mais, actualité oblige, il a aussi été beaucoup question du traitement des nouvelles depuis le début de la pandémie du coronavirus.

« On est là pour rassurer les gens, pas pour créer la peur », a souligné Pierre Bruneau, chef d’antenne à TVA depuis 44 ans.

« On est le filtre entre l’événement et les télé-spectateurs. C’est par nous que passe l’émotion que va vivre le téléspectateur. Prenons l’exemple du coronavirus : si on est nous-mêmes paniqués quand on annonce les nouvelles, on ne va pas rassurer les gens à la maison. »

Il reste que dans le climat d’anxiété actuel, certains reprochent aux bulletins de nouvelles d’emprunter un ton trop dramatique. Céline Galipeau et Pierre Bruneau ne partagent pas cet avis : « Je crois qu’on reflète en ce moment une situation qui est elle-même assez dramatique, analyse Céline Galipeau, qui anime le Téléjournal 22 h à Radio-Canada depuis 2009. Personne ne sait exactement ce qui va arriver ni quelle ampleur ça va prendre. Il y a donc beaucoup d’inquiétudes. »

Cotes d’écoute en hausse

Comme on pouvait s’en douter, la crise du coronavirus a fait gonfler les cotes d’écoute des bulletins de nouvelles au cours des dernières semaines. Pierre Bruneau y voit une autre preuve de la pertinence de l’information télévisée : « On a dépassé le million [de téléspectateurs] il y a quelques jours, a indiqué le pilier de TVA. Je suis impressionné. On dit souvent que les gens écoutent moins les informations télévisées, mais c’est faux. »

Dans cet entretien accordé à l’animatrice Marie-Louise Arsenault, Pierre Bruneau et Céline Galipeau se sont aussi confiés sur l’importance de créer un lien de confiance avec les téléspectateurs. Dans un tout autre ordre d’idées, Pierre Bruneau a aussi révélé qu’il s’était fait offrir de faire le saut à Radio-

Canada à deux reprises pendant sa carrière : une première fois après la crise d’Oka (en 1990) et une seconde fois après le 11 septembre 2001. Il a toujours refusé ces propositions : « Je suis très bien traité à TVA, a-t-il confié. Et je me suis toujours dit que ce n’est pas TVA que je quitterais, ce sont les téléspectateurs. Il n’y a personne qui est plus fort que l’antenne, peu importe où on travaille. »

