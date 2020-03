Comment apprendre à vivre avec mon passé?

Je suis une femme de 68 ans avec deux enfants, une fille de 40 et un fils de 43 ans. Avec mon garçon, les relations sont faciles. Elles le sont moins avec ma fille. Il faut dire que je leur en ai fait voir de toutes les couleurs pendant leur enfance, avec, pour excuse : ma maladie mentale. Je suis atteinte à un faible niveau de schizophrénie, et, à un niveau plus intense, de bipolarité.

Ce fut long avant d’avoir un diagnostic. Ce qui fait que j’ai fait des ravages autour de moi avant de trouver une médication me permettant d’être plus stable. Ma fille, d’ailleurs, me reproche souvent de lui avoir crié par la tête pendant toute sa jeunesse et de m’être comporté en tyran avec elle. Pour mon fils, il semble que les choses désagréables que je lui faisais subir ne l’aient pas trop perturbé. Du moins c’est ce qu’il me dit.

Je me suis longtemps culpabilisée pour mes sautes d’humeur et toutes les folies que j’ai imposées jadis à mon entourage et surtout ma famille. Mais maintenant, ça va mieux, même si mes relations avec le mari de ma sœur ne sont pas au beau fixe, loin de là.

Pensez-vous, comme le dit souvent ma fille, que je devrais subir une réévaluation complète de mon état de santé mentale ? Je trouverais ça lourd de le faire, d’autant plus que mon médecin traitant n’y voit aucune nécessité, vu que je prends ma médication avec régularité et que je me comporte sobrement et correctement avec tout le monde. On dirait que ma fille ne parvient pas à oublier mes écarts passés.

Une femme qui se questionne

J’ai l’impression que ce n’est pas vous qui avez besoin d’apprendre à vivre avec votre passé, mais plutôt votre fille qui doit apprendre à faire la paix avec une mère qui fut peut-être jadis difficile à vivre, mais qui a pris résolument le chemin de la guérison. Vous pouvez continuer à lui prouver votre bonne foi, mais c’est à elle de faire son bout de chemin pour parvenir à vous pardonner vos écarts passés.