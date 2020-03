COVID-19: Air Transat suspend ses vols internationaux

Le transporteur aérien Air Transat a annoncé mercredi suspendre ses vols internationaux, États-Unis inclus, jusqu’à 30 avril.

«C'est une situation inédite, hors de notre contrôle, qui nous contraint à suspendre nos vols à brève échéance pour contribuer à l'effort de lutte contre la pandémie, protéger nos clients et nos employés et préserver l'entreprise», a déclaré par voie de communiqué Jean-Marc Eustache, président d’Air Transat.

Ces suspensions sont survenues après la décision de l’Union européenne de fermer ses frontières extérieures et du Canada d’interdire l’entrée du pays aux étrangers autre qu’américain.

Air Transat s’est ainsi alignée sur les politiques de son concurrent, WestJet, alors qu’Air Canada maintient la moitié de ses vols à l’internationale.

L’entreprise a annoncé que ses vols entre le Canada et l’Europe et les États-Unis sont suspendus immédiatement, et consacrera sa flotte au rapatriement des Canadiens à l’étranger et désireux de rentrer au pays.

Les vols sont maintenus ainsi dans les deux sens à partir de Paris et Lisbonne pour un retour à Montréal et Londres et Lisbonne pour un retour à Toronto.

Les destinations vers les Caraïbes et le Mexique sont aussi suspendues, mais Air Transat a indiqué vouloir honorer ses vols dans les prochains jours pour rapatrier les Canadiens.

Quant au vol intérieur, ils sont maintenus, mais les voyageurs devront vérifier si le vol est maintenu.

Air Transat a promis aux voyageurs un crédit pour un voyage futur dans les deux prochaines années.

