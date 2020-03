COVID-19: Les dons de Moisson Québec ont fondu de moitié

Les dons de denrées alimentaires ont chuté de façon drastique à un point tel que Moisson Québec parle d’une situation critique.

«On parle d’au moins 50% de baisse. C’est critique. On doit acheter des denrées pour s’assurer que demain (jeudi) et vendredi, on puisse remettre de la nourriture aux organismes qui maintiennent leurs services», a affirmé Élaine Côté, directrice générale.

L’entrepôt de Moisson Québec montre des étalages qui sont complètement vides. La majorité des dons vient des supermarchés qui ont été pris d’assaut par la population. Les entreprises oeuvrant dans le secteur agroalimentaire, qui sont aussi des donneurs réguliers, peinent à suffire à la demande de leurs clients.

«On manque de denrées. Les restaurateurs, qui ont décidé de fermer, nous ont fait don de nourriture. Ça aide beaucoup. Il y a aussi la Commission scolaire de la capitale nationale qui vide les cuisines de ses écoles et qui a pensé à nous. On assiste à des actions de solidarité spontanées, mais cela ne compense pas pour les pertes», a ajouté Mme Côté.

«Ça va sûrement se stabiliser, mais il reste que, pour les prochaines semaines, c’est clair qu'on devra faire des achats massifs pour desservir la clientèle la plus vulnérable», dit-elle.

Augmentation de la demande

Avec les pertes d’emploi qui se sont multipliées au cours des derniers jours, Mme Côté anticipe une augmentation de la demande.

«Notre volonté, comme banque alimentaire, c’est de s’assurer que les plus vulnérables vont continuer à avoir accès à de l’aide alimentaire. On travaille déjà avec une population qui est très vulnérable et, en temps de pandémie, probablement que l’on va recevoir plus de demande», évalue Mme Côté.

Moisson Québec est en contact direct avec les autorités de la Ville de Québec et la santé publique.

«On a dressé un portrait de l’état de la situation avec les organismes avec qui on travaille pour s’assurer qu’il n’y ait pas de trous de services. Certains organismes ont diminué leurs services, certains ont arrêté, mais plusieurs ont adapté leurs services et ils continuent tout de même», a assuré Mme Côté.

Activité de financement

Même s’il s’agit d’une activité majeure de financement, Moisson Québec a choisi d’annuler La Grande Collecte qui devait se tenir en avril prochain dans 80 supermarchés. Cette décision privera la seule banque alimentaire de la grande région de Québec d’environ 20 000 kilos de denrées et de 165 000$ en dons qui étaient destinés à l’achat de denrées.

Moisson Québec souhaite transformer son activité de Grande Collecte de façon virtuelle et invite la population à faire un don via son site Web.

«On a moins de denrées et notre crainte, avec les mises à pied qui commencent, c’est qu’il y ait de plus en plus de personnes qui se tournent vers la banque alimentaire. En attendant d’avoir un chèque du gouvernement, il risque d’y avoir des trous dans le budget de certaines personnes et il faut que l’on soit capable de combler le besoin de base. Manger, ce n’est pas un luxe. C’est une nécessité», a poursuivi Mme Côté.

Non seulement Moisson Québec doit faire face à une baisse des dons, mais, l’organisme a perdu près des trois quarts de ses bénévoles qui sont des personnes âgées de 70 ans et plus.

