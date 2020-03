COVID-19: Report des paiements des taxes municipales à la Ville de Québec

Pour permettre à ses citoyens et à ses commerçants de disposer de liquidités en ce temps de crise, la Ville de Québec a décidé de reporter le paiement des taxes municipales de plusieurs mois.

Actuellement, il est possible d’acquitter ses taxes municipales en quatre versements égaux. En temps normal, Les dates limites sont fixées au 3 mars, au 4 mai, au 3 juillet et au 3 septembre.

Le paiement du 3 mars est déjà passé. Celui du 4 mai est reporté au 4 août. Celui du 3 juillet passe au 3 septembre et le dernier paiement du 3 septembre ne sera dû que le 3 novembre, a détaillé le maire Labeaume en point de presse.

La mesure s’appliquera à 163 000 résidents et à 5400 commerces et industries. La municipalité calcule que cela donnera 324 millions $ par mois de liquidités additionnelles aux contribuables et aux entreprises.

Pour la Ville, le coût de la mesure est inférieur à 5 millions $, a indiqué le maire de Québec.

Comptoirs de service fermés, hôtel de Ville ouvert

D’autre part, la Ville de Québec a annoncé que ses comptoirs de service dans les six bureaux d’arrondissements ont été fermés au public depuis ce mercredi midi. Il y avait beaucoup moins d’usagers qu’à l’habitude de toutes façons, a expliqué Chantale Giguère, coordinatrice municipale de la sécurité civile. Les services sont toujours donnés par téléphone et par courriel.

Par contre, l’hôtel de Ville de Québec, dans le Vieux-Québec, demeure ouvert au public à cause du symbole qu’il représente. «Il y a comme un symbole pour nous autres, a expliqué le maire. Il faut que les gens comprennent que leurs dirigeants sont en action.»

La plupart du temps, les usagers de l’hôtel de Ville sont d’ailleurs des touristes qui ont surtout besoin d’aller aux toilettes. Dans ce cas, les touristes pris d’une envie pressante seront invités à utiliser les toilettes chimiques extérieures, situées non loin des stationnements.

Confinement, télétravail et contraventions

D’après les dernières données disponibles, 60 à 65 employés municipaux, de retour de voyage, sont actuellement confinés. Ils s’ajoutent aux deux conseillers municipaux – Marie-Josée Savard et Vincent Dufresne – qui sont également en confinement volontaire.

Mme Giguère assure que la Ville déploie progressivement des mesures pour permettre le télétravail qui n’est possible de toutes façons que pour une partie des employés qui ne donnent pas des services essentiels comme les policiers et les pompiers.

Interrogé sur certains billets d’infraction au stationnement donnés ce mercredi matin dans le secteur de Limoilou, le maire Labeaume s’est fait vague. Il a laissé entendre que des directives ont été donnés à certains employés pour un peu plus de tolérance. De source municipale, on indique que ces contraventions doivent être émises pour s’assurer que les opérations de déneigement se déroulent rondement.

Le maire Labeaume a par ailleurs appelé les citoyens à faire des dons en ligne pour Moisson Québec (moissonquebec.com) qui est contrainte d’annuler sa Grande Collecte initialement prévue pour le mois d’avril.

