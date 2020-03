Culture virale

J’avoue que je suis partie à rire quand j’ai vu que les humoristes Jérémy Demay et Mathieu Cyr avaient fait une chanson parodique sur le coronavirus, sur l’air de Ça fait rire les oiseaux, en chantant « Ça fait rire les Costco ».

Ouf ! Heureusement que les artistes sont là en cette période d’anxiété, pour nous remonter le moral.

UNE AUTRE SORTE DE TRANSMISSION

D’heure en heure, les mauvaises nouvelles s’empilent. Mais d’heure en heure aussi, des artistes trouvent des façons originales de nous aider à nous en sortir.

Que ce soit le jeune humoriste Danick Martineau qui chante « L’année prochaine à Noël, je demande juste du Purell » ou Cœur de pirate qui compose une chanson, répondant à l’appel de François Legault, pour encourager les jeunes à respecter les consignes sanitaires.

Marie-Sol St-Onge est une artiste peintre que j’admire énormément. Elle a été amputée des deux bras et des deux jambes, et vient de publier Se relever sans mains ni pieds, dans lequel elle raconte avec humour son quotidien avec quatre prothèses « bioniques ».

Hier, en répondant elle aussi à l’appel de François Legault, elle a mis en ligne une vidéo rigolote : ses deux prothèses de main refusent de jouer ensemble... pour ne pas propager le virus. J’avoue que j’ai ri !

Je pense aussi à ces poètes qui diffusent des extraits d’œuvres sur Twitter, des pépites de poésie entre deux bilans de santé affolants. Et je pense à ces musiciens qui se filment chaque jour interprétant un morceau de musique classique différent pour mettre de la beauté dans nos vies.

Il y en a même qui ont joué de la musique devant les étagères de papier de toilette dévalisées, comme les musiciens qui jouaient sur le pont du Titanic après qu’il eût frappé un iceberg.

Aux États-Unis, Ron Howard, Lin-Manuel Miranda, Jimmy Fallon et Robert De Niro ont enregistré un petit message avec leur cellulaire pour remercier les travailleurs de la santé qui sont sur la ligne de front. D’ailleurs, pourquoi pas une initiative semblable ici au Québec ?

Ryan Reynolds et Blake Lively ont donné un million de dollars aux banques alimentaires des États-Unis et du Canada, et la compagnie de maquillage de Lady Gaga va verser 20 % des ventes de la semaine dernière à des banques alimentaires à Los Angeles et New York.

Je critique souvent les artistes qui embrassent des causes avec un C majuscule, sans vraiment mettre en application ce qu’ils prêchent, comme en environnement.

Mais dans ce cas-ci, il faut le reconnaître, les artistes ont un rôle crucial à jouer. Avez-vous remarqué que pour bien des gens, ce n’est que lorsque Tom Hanks a contracté le virus que soudain, la gravité de la situation leur a sauté en plein visage ?

Désolée de dire ça ainsi, mais quand une première vedette québécoise sera infectée, ça risque aussi de créer toute une onde de choc.

MADEMOISELLE MAGALIE

En terminant, je voudrais remercier les artistes du Théâtre du Rideau Vert et Radio-Canada : comme la représentation de la pièce Mademoiselle Julie de Strindberg, avec Magalie Lépine-Blondeau est annulée pour cause de la COVID-19, une captation sera diffusée à la radio jeudi, à 20 h.

Qui aurait cru que ça prendrait un horrible virus pour faire renaître les bons vieux radiothéâtres ?