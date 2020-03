D’autres victimes...

Vous le savez, la liste des d’évènements victimes des nouvelles règles de confinement et d’encouragement à la distance sociale en raison du COVID-19, est longue et s’allonge de jours en jours.

Les organisateurs de la Semaine numériQC (SNQC) ont annoncé que la 5e présentation prévue du 16 au 26 avril à Québec est reportée à 2021. L’organisation de la Classique Hivernale Bauer se voit contrainte d’annuler son événement qui devait se tenir les 27 et 28 mars dans la région de Charlevoix. L’organisation confirme également que l’événement sera de retour en 2021.

La soirée-bénéfice de Premier Acte, diffuseur dédié depuis 25 ans à la diffusion et au développement de la relève théâtrale québécoise, qui devait avoir lieu le dimanche 29 mars au Musée de la civilisation de Québec, est reportée en juin. L’encan sportif et culturel du Patro Roc Amadour prévu pour le 26 mars dans le gymnase du Patro n’aura pas lieu sur place. Les gens du Patro évaluent la possibilité de tenir quand même l’encan mais en ligne ou de le reporter à l’automne.

Centenaire.

Permettez-moi de souhaiter l’avance joyeux anniversaire de naissance à madame Paula Perry-Goldman, qui aura 100 ans le 23 mars. Née en Gaspésie le 23 mars 1920, elle a mis au monde 15 enfants à Ste-Monique-des-Saules. Aujourd’hui la famille compte 19 petits-enfants et 24 arrière-petits-enfants.

Photo courtoisie

Mère au foyer et tour à tour coiffeuse, mannequin, entrepreneure, étudiante en pédagogie (à 50 ans) et enseignante à Québec, puis à Montréal jusqu’à l'âge de 69 ans, elle a passé plusieurs années en Floride avec son mari avant de revenir à Québec, en 2007, pour se rapprocher de ses filles.

Paula Perry-Goldman vit toujours aujourd’hui de façon autonome dans une résidence Chartwell de l’arrondissement Charlesbourg. Voici d’ailleurs la photo de famille prise en novembre 2019 en présence de Jonatan Julien, député de Charlesbourg (CAQ) et ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles.

Correction.

Permettez-moi d’apporter une correction concernant la nomination de Laurence Tôth (photo) qui s’est jointe à l’équipe de Québec Hill+Knowlton Stratégies (H+K) à titre de conseillère principale.

Photo courtoisie

Laurence a occupé par le passé successivement les postes d’attachée politique et d’attachée de presse de la ministre responsable de l’Accès à l’information et de la Réforme des institutions démocratiques (Rita de Santis et Kathleen Weill) au sein du Parti Libéral du Québec.

Une mention pour le CAPVISH

Le Comité d’action des personnes vivant des situations de handicap (CAPVISH) a reçu le 12 mars dernier, juste avant que l’Assemblée nationale dé-cide de suspendre l'accès aux visiteurs dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, une mention toute spéciale au Salon bleu pour ses 40 ans.

Photo courtoisie

Sur la photo, le directeur général, Dominique Salgado est en compagnie des employés du CAPVISH et du président de l’Assemblée nationale du Québec, François Paradis.

Anniversaires.

Guy Carbonneau (photo), ex-entraîneur chef chez le Canadien de Montréal (2006-2009), analyste à RDS, 60 ans...

Adam Levine, chanteur et guitariste américain, leader du groupe de pop rock Maroon 5, 41 ans...Zdeno Chára, défenseur slovaque de la LNH (Bruins), 43 ans...

Stéphanie Brais, responsable relation client (Le Moi Inc.) et conjointe du conférencier bien connu Sylvain Boudreau, 44 ans...

Queeen Latifah, chanteuse et actrice, 50 ans...

Vanessa Williams, chanteuse et actrice, 57 ans...

Luc Besson, réalisateur et scénariste français, 61 ans...

Ricky Martel, né Richard Vigneault, lutteur québécois entre 1980 et 1995, 64 ans...

Guy Lapointe, défenseur avec le Canadien de 1968 à 1982, 72 ans.

Disparus

Le 18 mars 1995. Jacques Labrecque (photo), 77 ans, un des grands interprètes du folklore québécois...2017.

Chuck Berry, 90 ans, guitariste et chanteur américain l'un des pères fondateurs du rock and roll...2017.

Gaëtan Lévesque, 69 ans, cofondateur des Éditions XYZ...2016. Joe Santos, 84 ans, acteur américain...2014.

Louis Rochette, FCPA, FCA, 91 ans, Grand Chevalier du Cercle du recteur de la Fondation de l’Université Laval et membre du Cercle du doyen de la FSA...2013.

Frank Selke Jr., 83 ans, qui a fait partie de l’organisation des Canadiens de 1951 à 1965 dans différentes fonctions...2012.

Guy Boucher, 73 ans, chanteur comédien et animateur...2011.

Laurent Chabot, 70 ans, pharmacien...2011. Dr François Desbiens, 54 ans, vice-président du Collège des médecins...2009.

Jean Dutil, 77 ans, ancien juge de la Cour du Québec et président de la (CECO). (Photo Jacques Labrecque)