De l’incertitude à l’horizon

Les dirigeants de la Ligue de la Côte Est (ECHL) ont pris la décision d’annuler le reste de leur saison 2019-2020 en raison de la pandémie de coronavirus au Canada et aux États-Unis. Un geste qui pourrait faire mal au portefeuille de quelques hockeyeurs québécois.

Dans cette ligue, il existe trois sortes de contrats pour les joueurs. Le premier appartient à un choix de repêchage d’une équipe de la LNH qui est prêtée à une formation de la ECHL.

Le deuxième est celui prévu pour un joueur autonome qui signe un contrat à deux volets entre la ECHL et la Ligue américaine. Finalement, le troisième type est le hockeyeur qui paraphe une entente à un volet dans la ECHL.

C’est cette catégorie de joueurs qui est dans l’incertitude depuis la fin des activités du circuit Crelin, dont fait partie le Québécois Olivier Galipeau.

Il ne sait toujours pas s’il recevra ses derniers chèques de paie de la campagne.

« On attend encore des nouvelles de l’association des joueurs, a-t-il indiqué au Journal de Montréal. Il existe encore un espoir qu’on reçoive le reste de l’argent prévu à notre contrat, mais ce n’est pas certain.

« Il y a des personnes qui se battent pour ça en ce moment. Sinon, je vais devoir me trouver du boulot avec mon père dans le domaine du recyclage de métal pour arrondir mon année. »

Les joueurs de la ECHL sont parmi les moins bien rémunérés dans le monde du hockey professionnel. Chaque dollar compte pour un joueur qui possède un contrat à un volet dans cette ligue.

Et le défenseur, qui portait les couleurs des Komets de Fort Wayne pendant la majorité de la campagne, est dans cette situation. Il aura une raison de plus pour pester contre le coronavirus.

Photo d'archives

Situation différente

Pendant ce temps, son ami Samuel Asselin, qui s’est aligné avec les Gladiators d’Atlanta cette saison, est dans une situation beaucoup plus confortable. L’attaquant québécois détient un contrat à deux volets avec les Bruins de Providence.

« Ce qui se passe actuellement ne m’affecte pas, a souligné Asselin. Les contrats de la Ligue américaine vont être continués d’être respectés et je vais continuer à être payé à moins d’avis contraire.

« En plus de ne pas être payés pour leur fin de saison, les joueurs dans la situation d’Olivier ne sont pas assurés d’avoir un boulot l’an prochain. Dans mon équipe, une quinzaine de mes coéquipiers sont dans le même bateau. »

En plus du manque à gagner, les patineurs de la ECHL devront composer avec une période de six mois avant la prochaine mise en jeu.

« On est tous revenus à la maison et on va tous se tourner les pouces, a précisé Asselin. On va tous travailler un peu, selon moi. On n’est pas habitués d’être arrêtés pendant aussi longtemps.

« C’est bizarre comme situation. On n’aime pas voir cela. »