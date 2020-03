Du rêve à l’inconnu

Le 11 mars, Nicolas Beaudin portait l’uniforme des Blackhawks de Chicago pour la première fois. À ses débuts dans la LNH, le jeune défenseur de 20 ans formait un duo avec Duncan Keith contre les Sharks de San Jose au United Center.

Avant le match, Jim Cornelison avait enflammé la foule avec une puissante interprétation de l’hymne américain. Beaudin se retrouvait sur la ligne bleue des Hawks pendant que Cornelison s’époumonait pour sortir les dernières notes comme lui seul a le secret.

L’entraîneur-chef Jeremy Colliton avait fait une fleur à son jeune défenseur en l’envoyant sur la glace pour la formation partante. C’était le début d’une soirée mémorable pour le nouveau numéro 74 des Blackhawks.

À son baptême dans la LNH, Beaudin a passé le test. Le choix de premier tour (27e au total) en 2018 a joué 17 min 01 s, il a terminé avec un dossier de +1 et il a obtenu deux tirs, deux mises en échec et deux tirs bloqués.

« C’était vraiment incroyable, s’est remémoré Beaudin en entrevue téléphonique au Journal de Montréal. Quand j’étais jeune, je regardais jouer Duncan Keith avec les Hawks. Il était une de mes idoles. J’ai toujours aimé le voir en action. Je me retrouvais sur une glace de la LNH avec lui à mon premier match. J’ai trouvé ça incroyable comme sensation. C’est un rêve de jeunesse que je réalisais. J’ai réussi à apprécier le moment et j’étais encore plus heureux de faire mes débuts devant ma famille, ma blonde et ses parents.

« Duncan a été incroyable avec moi, a-t-il poursuivi. Avant le match, il m’a rassuré. J’imagine qu’il a sa petite routine avant un match, mais il n’a pas hésité à venir me voir. J’ai trouvé ça généreux de sa part. Il m’a parlé à notre retour au banc après pratiquement chacune de nos présences. Il m’a réellement aidé à mon premier match. Il est l’une des raisons de mon bon match. »

La gentillesse de Toews

Il n’y a pas juste Keith qui a trouvé des mots rassurants pour le Québécois. Jonathan Toews a également fait son devoir de capitaine.

« Jonathan est venu me voir. Il parle très bien français, j’ai trouvé ça cool. Il m’a rappelé de jouer mon match et de m’amuser. Il m’a aussi reparlé après le match. J’ai aussi reçu l’aide de Corey Crawford. Nous venons tous les deux de Châteauguay. Les gars sur la patinoire communiquent aussi très bien. »

Beaudin, un gaucher, s’est fait déplacer du côté droit pour ce match en compagnie de Keith, un autre gaucher.

« J’ai joué mon midget AAA et mon junior à gauche, a-t-il rappelé. Dans la Ligue américaine, j’avais joué mes trois derniers matchs avant mon rappel à droite. Ils cherchaient probablement à me préparer. Je pourrais dire que pour mon quatrième match à vie du côté droit, je me retrouvais dans la LNH ! »

Une autre sensation

Le 11 mars restera toujours les débuts de Beaudin dans la LNH. Le 12 mars restera la date de la suspension de la saison en raison de la pandémie du coronavirus. S’il avait le sentiment de flotter sur un nuage après le gain contre les Sharks, l’ancien des Voltigeurs de Drummondville a rapidement déchanté.

« C’est assez étrange comme situation, a noté Beaudin. Je suis passé par toute la gamme d’émotions. Dès mon rappel à Chicago, j’étais vraiment content. Je ne mentirai pas, j’ai ressenti de la nervosité avant mon premier match. Mais dès que j’ai sauté sur la patinoire pour ma première présence, j’ai trouvé une façon de me calmer. Je travaille pour ça depuis que je suis tout petit.

« Après mon premier match, je me préparais pour l’entraînement du jeudi avec les Hawks. Je croyais jouer un deuxième match le lendemain. Mais la LNH a annoncé ses plans le jeudi en suspendant la saison. »

Pendant que les Blackhawks disputaient la victoire aux Sharks, les dirigeants de la NBA sortaient une bombe avec l’annulation de la saison en raison de la découverte d’un premier cas positif à la COVID-19 avec Rudy Gobert, du Jazz de l’Utah.

« Non, nous ne parlions pas de cette possibilité (suspension de la saison) pendant le match. Nous ignorions ce qui se déroulait dans la NBA avec le cas Gobert. Après le match, nous avons découvert ce qui se passait. »

Beaudin se retrouve maintenant en mode attente, comme un peu tout le monde, à Rockford, en Illinois, où il partage une maison avec Alexandre Fortin, un autre espoir des Hawks.

En apprentissage à Rockford

Alexandre Rouleau a travaillé dans l’ombre, mais il a poussé fort pour que les Blackhawks repêchent Nicolas Beaudin à la fin du premier tour au American Airlines Center de Dallas, en 2018.

Moins de deux ans plus tard, Beaudin a déjà un match d’expérience dans la LNH. Rouleau, un recruteur pour les Hawks, a ressenti une dose de fierté en voyant son protégé faire des débuts à Chicago, il y a huit jours.

« J’ai regardé son match et j’avais même donné la permission à mes enfants de se coucher plus tard pour suivre les débuts de Nicolas avec les Hawks, a-t-il affirmé en entrevue au Journal. J’avais parlé à Nico à la veille de son match, je voulais lui souhaiter bonne chance. J’étais fier de sa rencontre. Il a démontré son intelligence et son sens du jeu. »

Avant son rappel, Beaudin a participé à 59 matchs avec les IceHogs de Rockford, dans la Ligue américaine, obtenant 15 points (3 buts, 12 passes).

« Le bon mot pour décrire ses débuts chez les pros est apprentissage, a expliqué Rouleau. Je ne regarde pas simplement ses statistiques. C’est la première fois qu’il part de chez lui. Il doit assimiler un nouveau système de jeu, il découvre un nouvel entraîneur et il vit au quotidien en anglais. »

L’offensive reviendra

Beaudin, un défenseur mobile de 5 pi 10 po et 178 lb, était l’un des bons arrières offensifs dans la LHJMQ. À sa dernière saison avec les Voltigeurs de Drummondville, il a amassé 56 points (7 buts, 43 passes) en 53 matchs en plus de présenter un remarquable dossier de +60 !

À Rockford, il n’a pas encore la mission d’être un moteur offensif de son équipe.

« Je pense que l’offensive restera toujours ma force, a répliqué Beaudin. Je ne perdrai jamais ça. Je n’ai pas peur même si j’ai de moins bons chiffres à ma première saison chez les pros. Je sais que ça reviendra. Je cherchais surtout à apprendre comment jouer contre des gars plus rapides, plus gros et plus intelligents. Depuis le retour des Fêtes, je jouais du bon hockey. »

En Illinois, Beaudin passe la majorité de son temps avec deux autres Québécois, Fortin et Gabriel Gagné, et un ancien de la LHJMQ, le Suisse Philipp Kurashev.