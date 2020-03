[EN DIRECT 18 mars 2020] COVID-19: plus de 8000 morts, suivez les derniers développements

Le nouveau coronavirus a fait au moins 7873 morts dans le monde depuis son apparition en décembre, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles tôt mercredi matin.

Plus de 194 000 cas d’infection ont été dénombrés dans 150 pays et territoires depuis le début de l’épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’imparfaitement la réalité, un grand nombre de pays ne testant désormais plus que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière.

Depuis le comptage réalisé mardi après-midi, 60 nouveaux décès et 4321 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

L’Europe a dépassé mercredi l’Asie en nombre de décès dus au coronavirus, selon un comptage réalisé par l’AFP à partir de données officielles.Mercredi matin, l’Europe recensait au moins 3421 morts, soit plus qu’en Asie où la Chine est le berceau de la pandémie.

Des millions de personnes sont placées en confinement général en Europe, dorénavant l’épicentre de la pandémie selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Ailleurs dans le monde, on recensait mercredi un total de 4636 décès (49 nouveaux) pour 113 113 cas (4308 nouveaux).

Les pays les plus touchés après la Chine sont l’Italie avec 2503 morts pour 31 506 cas, l’Iran avec 988 morts (16 169 cas), l’Espagne avec 491 morts (11 178 cas) et la France avec 175 morts (7730 cas).

LE DERNIER BILAN

PLANÉTAIRE

199 470 cas

8091 morts

CANADA

Atteints du virus

Québec: 74

Ontario: 189

Colombie-Britannique: 186

Alberta: 97

Saskatchewan: 8

Manitoba: 15

Nouveau-Brunswick: 8

Nouvelle-Écosse: 7

Île-du-Prince-Édouard: 1

Terre-Neuve-et-Labrador: 1

Canadiens rapatriés: 8

Total des cas au pays : 594

Décès

Colombie-Britannique: 7

Ontario: 1

Voici tous les derniers développements - mercredi 18 mars 2020

7h43 | Plus de 850 millions de jeunes dans le monde, soit près de la moitié de la population d’écoliers et d’étudiants, devaient rester chez eux, sans accéder à leur établissements d’enseignements, à la date de mardi, a annoncé mercredi l’Unesco.

7h39 | L’Europe a maintenant dépassé l’Asie en nombre de décès dus au coronavirus.

7h12 | Le transporteur aérien Air Transat a annoncé mercredi suspendre ses vols internationaux, États-Unis inclus, jusqu’à 30 avril.

7h06 | IKEA Canada annonce la fermeture temporaire de tous ses magasins à l'échelle nationale par mesure de précaution en raison du risque permanent de la COVID-19.

6h58 | L’épidémie de Covid-19 poursuit sa progression spectaculaire en Espagne qui compte désormais plus de 13 700 cas et près de 600 morts.

6h43 | L’Iran a annoncé mercredi 147 nouveaux décès dus à la maladie du Covid-19, un record journalier dans un des pays les plus touchés par la pandémie avec désormais 1135 de morts au total.

6h37 Le Burkina Faso a enregistré son premier décès lié au coronavirus, qui est aussi le premier en Afrique subsaharienne, a annoncé mercredi le coordonnateur national contre l’épidémie.

6h24 | Les Bourses sont toujours à la baisse. Les milliards promis par les grandes puissances pour soulager l’économie mondiale face au Covid-19 semblaient ne pas pouvoir enrayer la spirale baissière des places d’Europe et d’Asie.

6h | Les États-Unis et le Canada seraient sur le point de fermer leur frontière aux «voyages non essentiels».

L’accord, qui devrait être rendu public d’ici 48 heures, n’est pas encore finalisé. Ottawa et Washintgon souhaiteraient garantir la poursuite des échanges commerciaux entre les deux pays.

5h59 | BMW va fermer ses usines en Europe et en Afrique du Sud, soit la moitié de ses capacités de production, jusqu’au 19 avril en raison de la pandémie de coronavirus.