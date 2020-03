Fermont: Quelques mesures pour les travailleurs

Les travailleurs des mines poursuivent pour le moment leurs activités à Fermont, sur la Côte-Nord, même si des inquiétudes commencent à naître.

ArcelorMittal, le principal employeur de l’endroit, a ajouté quelques mesures destinées aux employés pour contrer la propagation du coronavirus.

«Les choses évoluent très rapidement», a précisé Nicolas Dalmau, porte-parole d'Arcelormittal.

«À Fermont, la proximité est grande pour l’hébergement, les transports et l’alimentation. Le centre de santé est aussi très restreint avec quelques lits à peine », a expliqué une résidente qui s’interroge. En région éloignée, certains ont l’impression qu’ils seront épargnés par le Covid-19 alors que d’autres sont inquiets.

Dans cette ville minière, les déplacements entre Fermont et l’aéroport de Wabush sont nombreux puisque les employés travaillent souvent selon le système de fly-in/fly-out, en séquence rotative.

Pour l’instant, les travailleurs utilisant le service d’autobus devront être seuls sur leur banc. Des autobus supplémentaires ont d’ailleurs été ajoutés.

On rappelle également l’importance du lavage des mains et de la distanciation sociale. Les travailleurs devront être attentifs à leur état de santé et on espère qu’ils déclareront s’ils ont voyagé à l’extérieur du pays récemment.

Des chambres d’isolement seront disponibles au besoin.

Le syndicat des métallos et le maire de Fermont n’ont pas retourné l’appel du Journal.

Ailleurs, des ouvriers ont refusé mardi de travailler sur le chantier du REM en raison de la trop grande promiscuité entre les employés.

Le Réseau express métropolitain est un projet de transport collectif, qui devrait voir le jour dans la région métropolitaine de Montréal en 2021.