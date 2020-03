La Traviata diffusée gratuitement par le Metropolitan Opera

Le chef québécois Yannick Nézet-Séguin sera en vedette, jeudi soir, lors de la série de concerts gratuits mis en ligne par le Metropolitan Opera. On pourra le voir à l’œuvre dans La Traviata de Verdi.

Le Met diffuse, depuis lundi, des opéras qui ont été présentés au cours des 14 dernières années dans sa maison d’opéra et qui ont été diffusés dans les salles de cinéma.

La Traviata met en vedette la soprano allemande Diana Damrau, le ténor péruvien Juan Diego Flores et le baryton américain Quinn Kelsey. Il avait été diffusé le 15 décembre 2018.

PHOTO COURTOISIE, Orchestre Métropolitain - François Goupil

L’opéra de Verdi raconte l’histoire de Violetta Valery, une courtisane qui tombe en amour avec Alfredo Germont. Un amour qualifié d’immoral par Giorgio, le père de son amoureux, qui la forcera à y renoncer. Les deux amoureux finiront par se retrouver, mais la courtisane, malade, mourra dans les bars d’Alfredo.

L’opéra sera mis en ligne à partir de 19h30 et il le sera pour une vingtaine d’heures sur le site et l’application Met Opera on Demand.

La demande est importante pour ces diffusions et il faut parfois faire preuve de patience avant de pouvoir y accéder.

«Chaque soir, nous offrirons un opéra complet provenant de notre collection de présentations HD des 14 dernières années. On veut offrir du réconfort aux amateurs d’opéra en ces temps difficiles», a indiqué le directeur général Peter Gelb, sur le site de du Metropolitan Opera, qui a fermé temporairement ses portes.

Vendredi, on pourra voir la soprano française Natalie Dessay dans le rôle de Marie dans La Fille du régiment de Donizetti. L’opéra avait été diffusé le 26 avril 2008.

La grande cantatrice russe Anna Netrebko sera en vedette, samedi, dans l’opéra Lucia di Lammermoor de Donizetti, qui avait été présenté le 7 février 2009.

Dimanche, ce sera au tour de l’opéra Eugene Onegin avec la soprano américaine Renée Fleming et le ténor mexicain Ramon Vargas. L’opéra avait été diffusé dans les cinémas le 24 février 2007.

Une nouvelle série d’opéras seront mis en ligne à partir du 23 mars et seront dévoilés au cours des prochains jours.