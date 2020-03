L’autorité parentale est à la base du respect

Je vous écris en réaction à la lettre d’une mère de famille parue ce matin. Elle y affirme avoir perdu le respect de ses enfants parce qu’elle se serait appliquée à trop bien jouer son rôle d’autorité auprès de ces derniers. À mes yeux, cette mère est complètement dans le champ. Car selon moi, c’est justement le fait de bien jouer notre rôle d’autorité auprès de nos enfants, c’est-à-dire en le jouant de façon juste et cohérente, que ceux-ci apprennent à respecter, non pas juste leurs parents, mais toutes les personnes en autorité dans leur entourage.

Avec en plus comme importante conséquence collatérale qu’ils deviendront des adultes équilibrés, capables de se respecter eux-mêmes. Si, comme cela semble être le cas, cette dame a failli à cette tâche, il serait temps qu’elle cesse de regarder du côté de son ex pour le rendre coupable de ce qu’il n’a juste pas fait puisqu’il était parti vivre ailleurs au pays.

Je ne veux pas lui ordonner quoi que ce soit, mais je l’inciterais à retourner en elle-même pour faire son examen de conscience en toute honnêteté. Il se pourrait que son autorité parentale ait été peu crédible ou encore mal appliquée. Car contrairement à ce qu’elle pense, le rôle d’un parent, même dans sa partie en apparence ingrate, et même si on est monoparentale comme elle le fut, est très payant et très enrichissant.

M.B.

Rien n’est plus difficile pour un parent que d’accepter de revisiter la vie qu’il a menée avec ses enfants pour cibler là où le bât a blessé dans son comportement, pour que ces derniers en gardent un mauvais souvenir. Sans compter que l’exercice de l’autorité, chez ceux qui manquent de confiance en eux, frise parfois la dictature.