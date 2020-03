L’UPA veut une exception pour les travailleurs étrangers

L’Union des producteurs agricoles (UPA) se dit préoccupée par la fermeture de la frontière canadienne aux travailleurs agricoles étrangers temporaires et craint des «conséquences désastreuses sur toute la chaîne alimentaire».

L’UPA a donc demandé mercredi une exception au fédéral pour les quelque 16 000 travailleurs étrangers temporaires (TET) en provenance du Mexique, du Guatemala et d'autres pays, en disant qu'ils sont essentiels à la filière agroalimentaire québécoise.

«Sans leur arrivée à partir du mois prochain, plus particulièrement dans le secteur horticole, la saison de production sera compromise», a déclaré mercredi le président général de l'UPA, Marcel Groleau.

L'UPA, l’Association des producteurs maraîchers du Québec, le Conseil de la transformation alimentaire du Québec et Sollio Groupe Coopératif invoquent la pénurie de main-d’œuvre dans le secteur agricole.

Selon eux, l'accès aux TET au Québec et ailleurs au Canada doit donc absolument être traité comme une priorité.

«La présence de ces travailleurs est essentielle pour toute la chaîne agroalimentaire, plus particulièrement dans le secteur horticole (fruits, légumes, etc.) plaident les associations. Leur absence compromettrait l'ensemble de la saison de production et provoquerait à coup sûr une augmentation importante sur la facture d'épicerie de nos concitoyens, dorénavant entièrement dépendants des importations.»