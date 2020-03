Meaghan Benfeito fait des pirouettes dans son salon

Privée d’un accès au centre d’entraînement de l’équipe nationale au Parc olympique, la plongeuse Meaghan Benfeito doit faire preuve d’originalité pour garder la forme durant cette pandémie de coronavirus. C’est ainsi dans le confort de son salon qu’elle exerce désormais ses sauts périlleux.

«J’ai un matelas dans mon salon, par terre, et je place des couvertures tout autour pour ne pas me frapper. Je tasse ce que je dois tasser, a-t-elle décrit. Il y a mon téléphone qui filme et j’envoie les vidéos à mon entraîneur. Il me corrige comme ça.»

Et voilà l’étrange réalité qui frappe les athlètes qui poursuivent pourtant leur préparation en vue des Jeux olympiques de Tokyo, toujours prévus du 24 juillet au 9 août.

«C’est important de garder le sourire, de rester motivée et de s’entraîner à la maison, a poursuivi Benfeito, lors d’un appel-conférence tenu mercredi. De ne pas être dans la piscine pendant deux mois, c’est sûr que c’est difficile, mais on a tous les outils. Les entraîneurs nous donnent des exercices.»

Les méthodes d’entraînement alternatives proposent également une session de conditionnement physique en ligne, où tous les athlètes de l’équipe nationale de plongeon doivent être connectés en même temps.

À travers cette routine modifiée, la crainte que le grand rendez-vous olympique soit finalement annulée existe forcément.

«Je pense qu’on doit y aller une journée à la fois, a commenté Benfeito. Ça peut durer encore longtemps ou changer la semaine prochaine... J’aimerais ça qu’il y ait des Jeux, mais je crois qu’il est encore trop tôt pour prendre une décision.»

À 31 ans, Benfeito refuse d’imaginer une fin de carrière gâchée par le coronavirus.

«Si les Jeux sont repoussés, je vais continuer», a-t-elle tranché.

La Coupe du monde de Tokyo annulée?

En attendant que le verdict tombe pour les Jeux olympiques de Tokyo, c’est la Coupe du monde prévue en avril au même endroit qui risque fortement d’être annulée ou, du moins, remise à plus tard. Il s’agit d’une étape qui devait pourtant être cruciale dans le processus de qualification.

«Nous n’avons pas encore changé formellement les critères de sélection, mais nous anticipons que la Coupe du monde sera remise, a informé Mitch Geller, directeur technique chez Plongeon Canada, notant qu’une décision sera prise cette semaine. Il faudra considérer les changements nécessaires, selon les circonstances.»

Comme les athlètes, Geller s’efforce de faire preuve d’optimisme.

«Nous apprenons beaucoup de cette expérience en étant créatifs, il faut tirer avantage du fait de devoir changer la routine», a-t-il dit.

«En plus de mon entraînement, j’en profite présentement pour regarder des vidéos, a complété Benfeito, qui se remet par ailleurs d’une blessure à un coude. Pendant la saison, j’analyse peut-être pas assez mes plongeons, ni ceux des autres. J’essaie de voir comment je peux corriger des erreurs.»